売れ筋がひ新作！ 高身長の方おすすめ ！girlish ガーリッシュ　ハイウエストサロペットM サロペット/オーバーオール

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

girlish ガーリッシュのサロペットMサイズです。年齢的に可愛すぎるかなと悩んで出品中しております。よりステキにきていただける方がいらっしゃればお譲りできればと思っております。高身長の方、足の長い方におすすめです!身長高いため5cmパンツの裾出ししているのでジャストサイズで履けます。1回短時間着用とても綺麗な状態です。神経質な方はご遠慮ください。ネコポスで発送させていただきます。

