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K18 ゴールドリング
美品♡ジュエリーツツミ18K YG ダイヤモンドリング#9 証明書付き
ダイヤモンド 0.32ct
k18&Pt850 ファッションリング
刻印あり
Pt900 ダイヤリング D1.00 サイズ11号 6.3ｇ 高級 プラチナ
モルガナイト ② リング 指輪 天然石 誕生石 希少石
フラワーモチーフの可愛らしくて、ちょこっとゴージャス感もあるリングです。
お値下げ⭐︎パーセルジュエリー ミルシェノンリング トルマリン
ハリーウィンストン リング
コメント、メッセージなし、即購入OKです。
k18 pt900 トパーズ20ct ダイヤ0.1ct リング
ピンクゴールド リング 指輪 サイズ9-10号
サイズ
Cartier ジュストアンクルリング 49
13号前後（内径が17mm ありました。）
GSTV プラチナ×ルビー リング Pt950 0.544ct 4.0g
DUBリング
こちらのリングは、叔母からお古でもらった物のひとつですが、サイズが合わなくて放置しておりました。
トルコ石＆シェルのがかわいいハートの指輪 K18WG サイズ13号
美品✨ GUCCI グッチ インターロッキング シルバーリング 11号
目立つ傷はありませんが、雑に保管しておりましたし、中古品ですので細かい傷や汚れはありますので気になる方は購入をお控え下さい。
アガットクラシック K14 オパールリング
ラザール ダイヤモンド ダイヤ リング デューク DUKE 定価38万
クリーニング等はしておりません。
【K18】スネークリング ヘビ 蛇 パイソン 指輪 金運UP 約5g【送料無料】
k18 ダイアモンド リング 11号 箱無し 保証書なし
鑑定書等もありません。
LoveJewelry様 専用 ノジェスリング
サンスペリア 様 専用✩*。 ブルーダイヤモンドリング
箱はショップで購入した指輪用の箱にお入れします。
宝石ルース ♡トップクオリティ天然スイスブルートパーズ12.849カラット ソ付
ブルガリ ビーゼロワン BVLGARI
配送は対面受取がして頂けるよう、宅急便コンパクトにしようと思います。
新品 ダイヤモンド リング 0.15ct Pt950
18金 K18 ダイヤ付きデザインリング レディース 4.4g 12号 X511
18金 指輪
カルティエ リング サイズ55 (証明書付き】
お花モチーフ フラワーモチーフ
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デザインリング
立て爪ダイヤリング ダイヤリング Pt900 刻印 ダイヤモンド 0.45ct
17g 重厚 極太 18金 金無垢 K18 かまぼこリング 印代 指輪 13号
材質...ゴールド
ルビー ダイヤリング 134
装飾...ダイヤモンド
シルバーターコイズ インディアンリング ハンドメイド
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
ほぼ未使用 TIFFANY＆Co. バンブー シルバーリング SV925 12号
ヴィヴィアンウエストウッド エナメルリング ボタンリング リング 指輪
◇ふみん様 製作専用ページ◇
ルイヴィトンルーフピアス・おそろいの指輪
ティファニー 925 1837 リング 8号[g961-33］
阪急百貨店購入 YG &WGのダイヤ煌めき華やかリング指輪 12号
Cartier カルティエ トリニティリング 750YG/WG/PG 56号
K18 ゴールドリングダイヤモンド 0.32ct刻印ありフラワーモチーフの可愛らしくて、ちょこっとゴージャス感もあるリングです。コメント、メッセージなし、即購入OKです。サイズ13号前後（内径が17mm ありました。）こちらのリングは、叔母からお古でもらった物のひとつですが、サイズが合わなくて放置しておりました。目立つ傷はありませんが、雑に保管しておりましたし、中古品ですので細かい傷や汚れはありますので気になる方は購入をお控え下さい。クリーニング等はしておりません。鑑定書等もありません。箱はショップで購入した指輪用の箱にお入れします。配送は対面受取がして頂けるよう、宅急便コンパクトにしようと思います。18金 指輪お花モチーフ フラワーモチーフデザインリング材質...ゴールド装飾...ダイヤモンド
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
【激安アウトレット!】 K18 ゴールドリング 0.32ct リング
375
54分钟前
【激安アウトレット!】 K18 ゴールドリング 0.32ct リング
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(税込) 送料込み
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K18 ゴールドリング 0.32ct
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
cabbf0f61d7340
363
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (8)
【激安アウトレット!】 K18 ゴールドリング 0.32ct リング
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