【激安アウトレット!】 K18　ゴールドリング　0.32ct リング

K18 ゴールドリング

美品♡ジュエリーツツミ18K YG ダイヤモンドリング#9 証明書付き

ダイヤモンド 0.32ct

k18&Pt850 ファッションリング

刻印あり

Pt900 ダイヤリング D1.00 サイズ11号 6.3ｇ 高級 プラチナ



モルガナイト ② リング 指輪 天然石 誕生石 希少石

フラワーモチーフの可愛らしくて、ちょこっとゴージャス感もあるリングです。

お値下げ⭐︎パーセルジュエリー ミルシェノンリング トルマリン



ハリーウィンストン リング

コメント、メッセージなし、即購入OKです。

k18 pt900 トパーズ20ct ダイヤ0.1ct リング



ピンクゴールド リング 指輪 サイズ9-10号

サイズ

Cartier ジュストアンクルリング 49

13号前後（内径が17mm ありました。）

GSTV プラチナ×ルビー リング Pt950 0.544ct 4.0g



DUBリング

こちらのリングは、叔母からお古でもらった物のひとつですが、サイズが合わなくて放置しておりました。

トルコ石＆シェルのがかわいいハートの指輪 K18WG サイズ13号



美品✨ GUCCI グッチ インターロッキング シルバーリング 11号

目立つ傷はありませんが、雑に保管しておりましたし、中古品ですので細かい傷や汚れはありますので気になる方は購入をお控え下さい。

アガットクラシック K14 オパールリング



ラザール ダイヤモンド ダイヤ リング デューク DUKE 定価38万

クリーニング等はしておりません。

【K18】スネークリング ヘビ 蛇 パイソン 指輪 金運UP 約5g【送料無料】



k18 ダイアモンド リング 11号 箱無し 保証書なし

鑑定書等もありません。

LoveJewelry様 専用 ノジェスリング



サンスペリア 様 専用✩*。 ブルーダイヤモンドリング

箱はショップで購入した指輪用の箱にお入れします。

宝石ルース ♡トップクオリティ天然スイスブルートパーズ12.849カラット ソ付



ブルガリ ビーゼロワン BVLGARI

配送は対面受取がして頂けるよう、宅急便コンパクトにしようと思います。

新品 ダイヤモンド リング 0.15ct Pt950



18金 K18 ダイヤ付きデザインリング レディース 4.4g 12号 X511

18金 指輪

カルティエ リング サイズ55 (証明書付き】

お花モチーフ フラワーモチーフ

エルメス ムーブアッシュ ピンク

デザインリング

立て爪ダイヤリング ダイヤリング Pt900 刻印 ダイヤモンド 0.45ct



17g 重厚 極太 18金 金無垢 K18 かまぼこリング 印代 指輪 13号

材質...ゴールド

ルビー ダイヤリング 134

装飾...ダイヤモンド

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

K18 ゴールドリングダイヤモンド 0.32ct刻印ありフラワーモチーフの可愛らしくて、ちょこっとゴージャス感もあるリングです。コメント、メッセージなし、即購入OKです。サイズ13号前後（内径が17mm ありました。）こちらのリングは、叔母からお古でもらった物のひとつですが、サイズが合わなくて放置しておりました。目立つ傷はありませんが、雑に保管しておりましたし、中古品ですので細かい傷や汚れはありますので気になる方は購入をお控え下さい。クリーニング等はしておりません。鑑定書等もありません。箱はショップで購入した指輪用の箱にお入れします。配送は対面受取がして頂けるよう、宅急便コンパクトにしようと思います。18金 指輪お花モチーフ フラワーモチーフデザインリング材質...ゴールド装飾...ダイヤモンド

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

シルバーターコイズ インディアンリング ハンドメイドほぼ未使用 TIFFANY＆Co. バンブー シルバーリング SV925 12号ヴィヴィアンウエストウッド エナメルリング ボタンリング リング 指輪◇ふみん様 製作専用ページ◇ルイヴィトンルーフピアス・おそろいの指輪ティファニー 925 1837 リング 8号[g961-33］阪急百貨店購入 YG &WGのダイヤ煌めき華やかリング指輪 12号Cartier カルティエ トリニティリング 750YG/WG/PG 56号