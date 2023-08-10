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【激安アウトレット!】 K18　ゴールドリング　0.32ct リング

商品の説明

K18　ゴールドリング
美品♡ジュエリーツツミ18K YG ダイヤモンドリング#9 証明書付き
ダイヤモンド　0.32ct
k18&Pt850 ファッションリング
刻印あり
Pt900　ダイヤリング　D1.00　サイズ11号　6.3ｇ 高級　プラチナ

モルガナイト　② リング　指輪　天然石　誕生石　希少石
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お値下げ⭐︎パーセルジュエリー　ミルシェノンリング　トルマリン

ハリーウィンストン リング
コメント、メッセージなし、即購入OKです。
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サイズ
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目立つ傷はありませんが、雑に保管しておりましたし、中古品ですので細かい傷や汚れはありますので気になる方は購入をお控え下さい。
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クリーニング等はしておりません。
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鑑定書等もありません。
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箱はショップで購入した指輪用の箱にお入れします。
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配送は対面受取がして頂けるよう、宅急便コンパクトにしようと思います。
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17g 重厚 極太 18金 金無垢 K18 かまぼこリング 印代 指輪 13号
材質...ゴールド
ルビー ダイヤリング 134
装飾...ダイヤモンド

シルバーターコイズ インディアンリング ハンドメイド

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

ほぼ未使用 TIFFANY＆Co. バンブー シルバーリング SV925 12号

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◇ふみん様 製作専用ページ◇

ルイヴィトンルーフピアス・おそろいの指輪

ティファニー 925 1837 リング 8号[g961-33］

阪急百貨店購入　YG &WGのダイヤ煌めき華やかリング指輪　12号

Cartier　カルティエ　トリニティリング 750YG/WG/PG 56号
K18　ゴールドリングダイヤモンド　0.32ct刻印ありフラワーモチーフの可愛らしくて、ちょこっとゴージャス感もあるリングです。コメント、メッセージなし、即購入OKです。サイズ13号前後（内径が17mm ありました。）こちらのリングは、叔母からお古でもらった物のひとつですが、サイズが合わなくて放置しておりました。目立つ傷はありませんが、雑に保管しておりましたし、中古品ですので細かい傷や汚れはありますので気になる方は購入をお控え下さい。クリーニング等はしておりません。鑑定書等もありません。箱はショップで購入した指輪用の箱にお入れします。配送は対面受取がして頂けるよう、宅急便コンパクトにしようと思います。18金　指輪お花モチーフ　フラワーモチーフデザインリング材質...ゴールド装飾...ダイヤモンド

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

【激安アウトレット!】 K18　ゴールドリング　0.32ct リング

54分钟前

【激安アウトレット!】 K18　ゴールドリング　0.32ct リング

¥36,600 ¥20,862

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