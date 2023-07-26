上品な THE NORTH FACE ビレイヤーパーカ ダウンジャケット

色味はダークセージグリーン
MADMAXX様 専用
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定価/税込60500円
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他通販サイズ表記
コロンビア中綿ジャケット青メンズLサイズ相当入手困難一点モノ
サイズL
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身幅58.5cm/肩幅49cm/総丈75cm/袖丈70cm
《激レア》ザノースフェイス☆ダウンジャケット L 刺繍ロゴ ブラック 黒色
重量800g
danton ダントン ダウン
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素材
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表地/30D GORE-TEX INFINIUM(TM)WINDSTOPPER(R)Insulated Shell (2層)(表側/ナイロン100％、裏側/ePTFE)
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中わた/CLEANDOWN(R)光電子(R)PRO(ダウン72％、複合繊維(ポリエチレン/ポリプロピレン)20％、フェザー8％)
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裏地/PERTEX(R)Quantum Super DWR(ナイロン100％)
SHIPS JET BLUE シップス ファーフード ダウンコート S 未使用
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ザノースフェイス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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【MONCLER】 RICHIE GIUBBOTTO size 2（Mサイズ）
ブリーフィング上下セット
色味はダークセージグリーンお値下げ承れません。定価/税込60500円他通販サイズ表記サイズL身幅58.5cm/肩幅49cm/総丈75cm/袖丈70cm重量800g素材表地/30D GORE-TEX INFINIUM(TM)WINDSTOPPER(R)Insulated Shell (2層)(表側/ナイロン100％、裏側/ePTFE)中わた/CLEANDOWN(R)光電子(R)PRO(ダウン72％、複合繊維(ポリエチレン/ポリプロピレン)20％、フェザー8％)裏地/PERTEX(R)Quantum Super DWR(ナイロン100％)
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ザノースフェイス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし