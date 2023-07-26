上品な THE NORTH FACE ビレイヤーパーカ ダウンジャケット

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定価/税込60500円

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他通販サイズ表記

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サイズL

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身幅58.5cm/肩幅49cm/総丈75cm/袖丈70cm

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重量800g

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

色味はダークセージグリーンお値下げ承れません。定価/税込60500円他通販サイズ表記サイズL身幅58.5cm/肩幅49cm/総丈75cm/袖丈70cm重量800g素材表地/30D GORE-TEX INFINIUM(TM)WINDSTOPPER(R)Insulated Shell (2層)(表側/ナイロン100％、裏側/ePTFE)中わた/CLEANDOWN(R)光電子(R)PRO(ダウン72％、複合繊維(ポリエチレン/ポリプロピレン)20％、フェザー8％)裏地/PERTEX(R)Quantum Super DWR(ナイロン100％)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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