ナイロン HYVENT 防水 インサレーションライナー着脱式

サイズ : XXL

実寸 : 着丈 85cm / 身幅 72cm

カラー : グレー

コンディション :【C】使用感があり、多少のダメージがある商品

素材 : ナイロン

リユースショップ購入 トレンドのTHE NORTH FACE ノースフェイス やコロンビアなどのアウトドアスタイル、adidas スウェット トレーナー パーカー Tシャツ コーデュロイパンツやNIKE スキニー ジョガー トラックパンツ などと合わせてのスポーツMIX スタイル などにもオススメです。 90sなどビンテージ パーカーやナイロンジャケット スウェット トレーナーなど古着MIXや個性派ファッション 個性的でオシャレが好きな方にもオススメです。 ユニセックスで着用できると思います。女性がビッグシルエットやオーバーサイズで着ても可愛いと思います。 念のため神経質な方はご購入をお控えください。よろしくお願いいたします。

2023050026

