キャンバス織綿帆布に総柄プリントを施した、シンプルなデッキスタイルのシューズ。

POPなカラーが目を惹き、ファッションのポイントにもなる。

*定価

¥20,680

*状態

付属品:なし

お色はレッド

サイズ24cm

〜コメント・ご購入される方へ〜

コメントなしの即購入が可能です。

他の方が交渉中であっても、先にご購入いただいた方とのお取り引きを優先いたします。

☑︎お値引き交渉はお気持ち程度でお受けします。

※ご希望価格の提示がない場合は返信できません。

☑︎発送日をプロフィールでご確認ください。

☑︎商品お急ぎの方はご購入前にご連絡ください。

☑︎後支払いの方は入金予定日をお知らせください。

☑︎大型犬(長毛)を室内飼育しております。

☑︎トラブル回避のため、ご購入後はいかなる理由においても変更・キャンセル・返品はいたしかねます。

予めご了承の上、お手続きをお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 新品、未使用

