憧れの バックプリント　シュプリーム　supreme ロンT Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

カラー···ベージュ

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

20SS Sacred Unique L/S Tee シークレット ユニーク バックプリント 長袖 Tシャツ

バックプリント

シュプリーム supreme ロンT

購入しましたがもったいなくて試着ぐらいで外で着ずにしまってありました。

着るつもりでしたのでタグなどありません。

試着程度です。

かなり人気の商品でした。

キャップ スニーカー ボックスロゴ パーカー Tシャツ スウェット トレーナー ソックス

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

