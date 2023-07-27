贅沢屋の Graphpaper 2022 春夏コレクション スウェット

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着丈73

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身幅66

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裾幅55.5

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袖口8.5

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着用回数3回ほど

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MARGIELA マルジェラ/JIL SANDER ジルサンダー

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MARNI マルニ/Studio nicholson スタジオニコルソン

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド グラフペーパー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

インドの最高級綿”SUVIN GOLD”を使用し14ゲージで編まれたニット。糸が持つ上品な光沢と十分な油脂分による滑らかな肌触りが特徴。今シーズンのカラーパレットで配色したトライカラーのクルーネックニット。着丈73身幅66裾幅55.5袖口8.5着用回数3回ほど着る機会ないので値下げ交渉承ります#GraphpaperNEAT/YAECA ヤエカ/UNUSED/stien シュタイン/YOKE ヨークblurhms ブラームス/hender scheme エンダースキーマATHA/HED MAYNER ヘドメイナー/AURALEE オーラリーCOMOLI コモリ/GRAPHPAPER グラフペーパーATON エイトン/LEMAIRE ルメールMARGIELA マルジェラ/JIL SANDER ジルサンダーMARNI マルニ/Studio nicholson スタジオニコルソン

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド グラフペーパー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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