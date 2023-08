ご覧いただき、ありがとうござまいます。

LOCKFIELD EQUIPMENT のWT-40(オーク)です。

天板のみの販売です。SBS-KITは付属しません。

・素材:oak ( 楢 )

・製品サイズ:厚み17x228x988(天板のみ)

・コンセプト

LOCKFIELD EQUIPMENTの製品化 2号である FT-40。

インドア/アウトドアの境界線を無くすというコンセプトのもと、使用する素材の選定や加工方法を模索し、自室内でゆったりした気持ちでご使用いただけるよう素材変更。

素材変更に伴い寸法とバランスの調整が行われております。なお、天板サイズに変更はございません。

素材のoak については様々な理由から流通に乗りづらい製材です。

今回の製品は福島県産の植材を使用し、LFE 取り扱い店である LOGGERS Gear Supplyの全面協力により、県内に眠っている良質の木材を使用して制作されております。

このような取り組みのため、その時々で手に入る様々な樹種で製造していく、一期一会のシリーズとなりそうです。

LFE

ご覧いただき、ありがとうござまいます。LOCKFIELD EQUIPMENT のWT-40(オーク)です。天板のみの販売です。SBS-KITは付属しません。・素材:oak ( 楢 )・製品サイズ:厚み17x228x988(天板のみ)・コンセプトLOCKFIELD EQUIPMENTの製品化 2号である FT-40。インドア/アウトドアの境界線を無くすというコンセプトのもと、使用する素材の選定や加工方法を模索し、自室内でゆったりした気持ちでご使用いただけるよう素材変更。素材変更に伴い寸法とバランスの調整が行われております。なお、天板サイズに変更はございません。素材のoak については様々な理由から流通に乗りづらい製材です。今回の製品は福島県産の植材を使用し、LFE 取り扱い店である LOGGERS Gear Supplyの全面協力により、県内に眠っている良質の木材を使用して制作されております。このような取り組みのため、その時々で手に入る様々な樹種で製造していく、一期一会のシリーズとなりそうです。LFElock fieldロックフィールド鶴仙園spicygemSRLneighborhoodfield style 2023フィールドスタイルガレージブランドm16AsimocraftsアシモクラフトアシモクラフツoldmountainオールドマウンテンNeru Design Worksネルデザインワークス38exploreBGOBONFIRE GO OUTSIDE ボンファイヤーゴーアウトサイドH&Osanzokumountain サンゾクマウンテンサンゾー工務店GRINDLODGEグラインドロッジグラインドロッヂbonboneroボンボネロsololソルオルsolworksネイタルデザインNATALDESIGNBlack designブラックデザインlockfield equipmentNEIGHBORHOODネイバーフッドthe north faceノースフェイスzane artsゼインアーツINAVANCE インアバンスTRUNK ZEROトランクゼロsnowpeakスノーピークhelinoxヘリノックスナンガNANGA

