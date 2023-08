カラー···ブルー

限定品PUMA×メタルギア T7 Track Jacket(MGSV)

素材···ベロア

whimsicのベロアパイピングトラックジャケット

購入後一度試着しました。

カラーはブルーになります。

#カスタネ

#kastane#whimsic

#トラックジャケット

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド カスタネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

