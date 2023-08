最高品質の サニーデイ・サービス 貴重レア 若者たち ポストカード付 / ポスター 邦楽

サニーデイ・サービス

貴重レア サニーデイ・サービス 若者たち ポスター / ポストカード付

ブックレット ポスター ポストカード 付属

山下達郎 レコード特



きれいな状態です。

サニーデイ・サービスの音楽性を決定付けた、ファースト・アルバム『若者たち』。サウンド面では、はっぴぃえんど、はちみつぱいといった70年代の日本語ロックやフォークから大きな影響を受けつつ、90年代ユース・カルチャーを背景にした等身大の心象風景や青春模様を、若く瑞々しい感性で描ききった1枚。

◎収録曲

いつもだれかに

素敵じゃないか

ご機嫌いかが?

やけっぱち天使

田園風景

街へ出ようよ

日曜日の恋人たち

約束

昨日・今日・明日

若者たち

曽我部恵一

ブルーハーツ

ナンバーガール

カネコアヤノ

サカナクション

くるり

suchmos

スーパーカー

サンボマスター

椎名林檎

スピッツ

銀杏BOYZ

ミッシェルガンエレファント

never young beach

キリンジ

台風クラブ

踊ってばかりの国

東京

愛と笑いの夜

MUGEN

LOVE ALBUM

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

