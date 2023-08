欲しい方は4月25日迄にお願い致します。

ハムスター飼ってます様ビールサーバーD-W

26日から5月6日まで一旦取り下げさせて頂きますので、宜しくお願い致します。

業務用 量り売り用 特大甕 容量 90L (専用台 別売りあり)

種類···ビールサーバー

購入前にコメントお願い致します

比較的綺麗と思います。

当方の主観です。

下記を確認お願い致します。

①

発送は2個口になります。

こちらを購入して頂いた後

落札後に写真に有る備品を落札して頂きたいと思います。

300円で出品致しますので、

落札お願い致します。

重さの問題で本体のみ発送になる為です。

落札後に、専用にて備品関係を

出品致しますので宜しくお願い致します。

送料は当方が当然負担致しますので、メルカリ最低額の300円で出品致します。

②

写真にある本体以外を

再度、専用で出品させて頂きます

汁受け、コック2 減圧弁、樽に接続するコック?

ホース類です。白いホースは2本有ります。

台は付属しません。

以上宜しくお願い致します。

メルカリでは2個口発送が出来ない為です。

以上宜しくお願い致します。

何かありましたらコメントお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

欲しい方は4月25日迄にお願い致します。26日から5月6日まで一旦取り下げさせて頂きますので、宜しくお願い致します。種類···ビールサーバー購入前にコメントお願い致します比較的綺麗と思います。当方の主観です。下記を確認お願い致します。①発送は2個口になります。こちらを購入して頂いた後落札後に写真に有る備品を落札して頂きたいと思います。300円で出品致しますので、落札お願い致します。重さの問題で本体のみ発送になる為です。落札後に、専用にて備品関係を出品致しますので宜しくお願い致します。送料は当方が当然負担致しますので、メルカリ最低額の300円で出品致します。②写真にある本体以外を再度、専用で出品させて頂きます汁受け、コック2 減圧弁、樽に接続するコック?ホース類です。白いホースは2本有ります。台は付属しません。以上宜しくお願い致します。メルカリでは2個口発送が出来ない為です。以上宜しくお願い致します。何かありましたらコメントお願い致します。

