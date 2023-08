ELLIE スタンドフリルノースリーブシャツ

カラー:チェック

状態:新品未使用(試着のみ)

公式サイトで即完売となったアイテムです

(現状予約可能ですが7月上旬以降の発送)

お洋服自体はとても素敵ですが

当方にはティストが少し異なるため

買い逃してしまわれた方やご興味のある方に

お役に立てていただければと思います

★即日発送ご希望の方ご相談ください

============================

-商品説明-

フリルを施したスタンドカラーが品のあるデザインブラウス。肩幅をやや広めに設定することで肩周りが隠れ、気になる二の腕周りをカバーしてくれます。

程よい甘さときちんと感があり、デイリーから華やかなシーンに幅広く活躍するおすすめの一枚です。

手洗い可

-素材-

綿72% ナイロン25% ポリウレタン3%

-サイズ-

FREE

着丈(前)70cm 着丈(後)73cm 身幅54.5cm 肩幅44.5cm 裾幅68cm

カラー···ブラック

袖丈···袖なし

柄・デザイン···チェック

季節感···夏

ELLIE

MACCHAT マチャット

yori ヨリ

cygne シーニュ

heve ヘイヴ

BLUELEA ブルレア

CLANE クラネ

Fit more フィットモア

ohga オーガ

maison de Dolce. メゾンドドルチェ

TSURU By MARIKO OIKAWA

ツル バイ マリコ オイカワ

TOMORROW LAND トゥモローランド

DRAWER ドゥロワー

UNITED ARROWS ユナイテッドアローズ

IENA イエナ

ADAM ET ROPE アダムエロペ

ZARA ザラ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド エリー 商品の状態 新品、未使用

ELLIE スタンドフリルノースリーブシャツカラー:チェック状態:新品未使用(試着のみ)公式サイトで即完売となったアイテムです(現状予約可能ですが7月上旬以降の発送)お洋服自体はとても素敵ですが当方にはティストが少し異なるため買い逃してしまわれた方やご興味のある方にお役に立てていただければと思います★即日発送ご希望の方ご相談ください============================-商品説明-フリルを施したスタンドカラーが品のあるデザインブラウス。肩幅をやや広めに設定することで肩周りが隠れ、気になる二の腕周りをカバーしてくれます。程よい甘さときちんと感があり、デイリーから華やかなシーンに幅広く活躍するおすすめの一枚です。 手洗い可-素材-綿72% ナイロン25% ポリウレタン3%-サイズ-FREE着丈(前)70cm 着丈(後)73cm 身幅54.5cm 肩幅44.5cm 裾幅68cmカラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···チェック季節感···夏ELLIEMACCHAT マチャットyori ヨリcygne シーニュheve ヘイヴBLUELEA ブルレアCLANE クラネFit more フィットモアohga オーガmaison de Dolce. メゾンドドルチェTSURU By MARIKO OIKAWA ツル バイ マリコ オイカワTOMORROW LAND トゥモローランドDRAWER ドゥロワーUNITED ARROWS ユナイテッドアローズIENA イエナADAM ET ROPE アダムエロペZARA ザラ

