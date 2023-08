【期間限定値下げ】

ご覧頂き有難うございます(^^)

-昨年15,000着が即完したWYMの代名詞とも言えるHEAT FIBER DOWNが更にアップデート-

DESIGN

「トレンドのカジュアル要素を取り入れながら、WYMらしい洗練されたミニマルを追求したデザイン」

アウトドアブランドのヴィンテージダウンからインパイアを受けた、斜めのダウンステッチがデザインポイント。

このアイテムの為にWYMのロゴが入ったマットなオリジナルファスナーを開発。

更に今年は昨年と比較して中綿の量を増やしボリュームのあるシルエットに設計。

専用ブランドタグのデザインもアップデートしました。

FABRIC

「合繊の光沢を抑えたマットな表情と張り感を実現」

T800といわれるマットなストレッチ糸を使用して高密度で織り上げた素材を使用。

適度な張りがあり上品でマットな質感に仕上げています。

中綿には、弊社が商標を取得したHEAT FIBER DOWN®を使用。

ポリエステルの保温中綿を使用。

独自に開発した、中綿を撹拌しながらスライスし細かいワタにするという手法で

700フィルパワーのダウンと同等以上のクオリティの嵩高を実現。

SIZE

サイズ詳細 (S)

着丈 71 肩巾 55 身巾 62 裾巾 52 袖丈 55.5

スムーズな取引を心掛けております。

どうぞご検討宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リドム 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リドム 商品の状態 新品、未使用

