【正規通販】 ティファニー　シルバー　リング　12号 リング

ブランド：ティファニー

最終セール タンザナイト K18WG ダイヤモンド リング 12号

商品名：リング 指輪 ユニセックス 男女兼用 オールド ヴィンテージ ビンテージ

【新品】Pt900 ダイヤモンド ハーフエタニティ リング 11号[f2-4]

材質：シルバー 925

5.スターサファイア3.02ct ダイヤモンド プラチナ リング

サイズ：12号

【newデザイン】ペアシェイプ モアサナイト ダイヤ リング K18WG

コンディション：シルバー特有の小傷はありますが比較的綺麗です。

X1240 グッチ 7号 K18YG GG アイコン ワイドリング 指輪

付属品：箱、袋、購入証明書

✴︎極美品 MIKIMOTO ミキモト K18 真珠 パール ダイヤ リング



【e.m. 】4石パールリング #15

○出品にあたりシルバー磨き、超音波洗浄を施しております。

シエナロゼ ロゼチナ リング 7号

○あくまで一度人の手に渡った商品です。

値下げ アーカー AHKAH ティナレイリング 9号

○質問や追加写真の要望などは気兼ねなくお問い合わせください。

agate マリア メダイ リング 13号

○配送等のご要望もあれば事前にご連絡ください。

パープルシラーラブラドライト リング ラブラドライト リング 天然石指輪



A I A I様 ❁ 専用

宜しくお願いします。

ターコイズ リング インディアンジュエリー



バイカラートパーズ 日独鑑別書付き 0.587ct

NO,（E）コみ132

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブランド：ティファニー商品名：リング 指輪 ユニセックス 男女兼用 オールド ヴィンテージ ビンテージ材質：シルバー 925サイズ：12号コンディション：シルバー特有の小傷はありますが比較的綺麗です。付属品：箱、袋、購入証明書○出品にあたりシルバー磨き、超音波洗浄を施しております。○あくまで一度人の手に渡った商品です。○質問や追加写真の要望などは気兼ねなくお問い合わせください。○配送等のご要望もあれば事前にご連絡ください。宜しくお願いします。NO,（E）コみ132

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆美品☆PT ルビー リングポンテ ヴェキオ ルビー リボン リング 10号 K18PG 箱 PV 仕上済ご専用 おまとめ① エルメスリング新品 K18 YG サファイア ダイヤモンド リング 750 取り巻き中央宝石鑑定書付✳PT 900 1.132 CT大粒 天然ダイヤリングココシュニック COCOSHNIK 10K2連 リングk18WGリングK18WG✨ダイヤ付き✨ITALYデザイナーリング✨指通りなめらかなリング✨ティファニー アトラスリング ダイヤ付き【送料無料匿配】メッキアクセサリーまとめ売り ジャンクあり