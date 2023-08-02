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【正規通販】 ティファニー　シルバー　リング　12号 リング

商品の説明

ブランド：ティファニー
最終セール　タンザナイト　K18WG ダイヤモンド　リング　12号
商品名：リング　指輪　ユニセックス　男女兼用　オールド　ヴィンテージ　ビンテージ
【新品】Pt900 ダイヤモンド ハーフエタニティ リング 11号[f2-4]
材質：シルバー 925
5.スターサファイア3.02ct ダイヤモンド プラチナ リング
サイズ：12号
【newデザイン】ペアシェイプ モアサナイト　ダイヤ　リング　K18WG
コンディション：シルバー特有の小傷はありますが比較的綺麗です。
X1240 グッチ 7号 K18YG GG アイコン ワイドリング 指輪
付属品：箱、袋、購入証明書
✴︎極美品　MIKIMOTO ミキモト K18 真珠 パール ダイヤ リング

【e.m. 】4石パールリング #15
○出品にあたりシルバー磨き、超音波洗浄を施しております。
シエナロゼ　ロゼチナ　リング　7号
○あくまで一度人の手に渡った商品です。
値下げ　アーカー　AHKAH ティナレイリング　9号
○質問や追加写真の要望などは気兼ねなくお問い合わせください。
agate　マリア　メダイ　リング　13号
○配送等のご要望もあれば事前にご連絡ください。
パープルシラーラブラドライト　リング　ラブラドライト　リング　天然石指輪

A I A I様 ❁ 専用
宜しくお願いします。
ターコイズ　リング　インディアンジュエリー

バイカラートパーズ 日独鑑別書付き 0.587ct
NO,（E）コみ132

☆美品☆PT ルビー リング

商品の情報

ブランドティファニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

ポンテ ヴェキオ ルビー リボン リング 10号 K18PG 箱 PV 仕上済

ご専用　おまとめ① エルメスリング

新品 K18 YG サファイア ダイヤモンド リング 750 取り巻き

中央宝石鑑定書付✳PT 900 1.132 CT大粒 天然ダイヤリング

ココシュニック　COCOSHNIK 10K2連　リング

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K18WG✨ダイヤ付き✨ITALYデザイナーリング✨指通りなめらかなリング✨

ティファニー　アトラスリング　ダイヤ付き【送料無料匿配】

メッキアクセサリーまとめ売り　ジャンクあり
ブランド：ティファニー商品名：リング　指輪　ユニセックス　男女兼用　オールド　ヴィンテージ　ビンテージ材質：シルバー 925サイズ：12号コンディション：シルバー特有の小傷はありますが比較的綺麗です。付属品：箱、袋、購入証明書○出品にあたりシルバー磨き、超音波洗浄を施しております。○あくまで一度人の手に渡った商品です。○質問や追加写真の要望などは気兼ねなくお問い合わせください。○配送等のご要望もあれば事前にご連絡ください。宜しくお願いします。NO,（E）コみ132

商品の情報

ブランドティファニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

【正規通販】 ティファニー　シルバー　リング　12号 リング

7分钟前

【正規通販】 ティファニー　シルバー　リング　12号 リング

¥11,500 ¥9,775

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コメント (15)

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