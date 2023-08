ファラオ サンダース クインテット

ファラオサンダースの記念すべき初リーダー作

近年価格の高騰が止まらず、店頭、Discogsにもなかなか出回らない超希少盤。

国内盤、帯なし

ジャケット、スレ、シミあり

盤、音に出るスレ、キズなし

PharaohSandersQuintet

SMJ-7494

ESP DISK

SPIRITUAL JAZZ

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

