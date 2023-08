ウエスト38

股上22

デニム ジーンズ

股下78

わたり幅27

裾幅18

ボタンフライ

W28

ダメージ加工

スタッズ

プリント

LAMT

The HEART BREAKERS

ハートブレイカーズ

XXX

HYSTERICS

デニム

奇抜

ジーンズ

スタッズ

#kaiショップその他のパンツはこちら

◇アクセントとなるデザインがおしゃれです。

◇ダメージ加工されていますが当て布されているので肌が見える事も無く肌寒い時期でも着用可能です。

◇シャツやTシャツなど何にでも相性がいいアイテムかと思います。

◇その他目立った汚れ等ございませんが、

中古品とのご理解頂ける方よろしくお願いいたします。

LHP

HYSTERIC GLAMOUR

ロンハーマン

グラム

ポール・スミス

ディーゼル

その他メンズ、レディース人気商品夏物等セール価格で出品しております。

特にメンズはモード、ストリート、インポート系、ファストファッション、海外古着など幅広く出品しておりますので是非ページ内までご覧いただけたら嬉しいです。

また、独自イベントとして1日1回を目標にお買い得な300円商品出品始めました。

相場500円以上の価値ある商品をお買い得価格、早い者勝ちで提供いたします。

連日速攻で売り切れてしまいますので

最速でチェックされたい方フォローして頂けると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

季節感···春、夏、秋、冬

カラー···ブルー

シルエット···ストレート

股上···ローライズ

デニムカラー/デザイン···ライトブルー

加工···クラッシュ/ダメージ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ウエスト38股上22股下78わたり幅27裾幅18ボタンフライW28ダメージ加工スタッズプリントLAMTThe HEART BREAKERSハートブレイカーズXXXHYSTERICS デニム奇抜ジーンズスタッズ#kaiショップその他のパンツはこちら【レア】HYSTERIC GLAMOUR プリントデザインデニムジーンズスタッズ◇アクセントとなるデザインがおしゃれです。◇ダメージ加工されていますが当て布されているので肌が見える事も無く肌寒い時期でも着用可能です。◇シャツやTシャツなど何にでも相性がいいアイテムかと思います。◇その他目立った汚れ等ございませんが、中古品とのご理解頂ける方よろしくお願いいたします。LHPHYSTERIC GLAMOURロンハーマングラムポール・スミスディーゼルその他メンズ、レディース人気商品夏物等セール価格で出品しております。特にメンズはモード、ストリート、インポート系、ファストファッション、海外古着など幅広く出品しておりますので是非ページ内までご覧いただけたら嬉しいです。#kaiショップその他のパンツはこちらまた、独自イベントとして1日1回を目標にお買い得な300円商品出品始めました。相場500円以上の価値ある商品をお買い得価格、早い者勝ちで提供いたします。連日速攻で売り切れてしまいますので最速でチェックされたい方フォローして頂けると嬉しいです。よろしくお願いいたします。#kaiショップその他のパンツはこちら季節感···春、夏、秋、冬カラー···ブルーシルエット···ストレート股上···ローライズデニムカラー/デザイン···ライトブルー加工···クラッシュ/ダメージ

