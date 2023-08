愛用 名盤 Darker Than Blue Soul From Jamdown 洋楽

Darker Than Blue Soul From Jamdown 1973-1980 12inch レコード。

名作! 廃盤。探されている方も少なくないかと。

盤面綺麗です。

ソウルカヴァー多数収録のナイスコンピレーション!!

muro の uncovered好きにも☆

A1 Ghetto Funk / The Boris Gardiner Happening

A2 Collie Stuff / Chosen Few

A3 Slipping Into Darkness / Carl Bradney

A4 Is It Because I'm Black / Ken Boothe

A5 Get Involved / Freddie McGregor

B1 Mango Walk / In-Crowd

B2 Ain't No Love In The Heart Of The City / Al Brown

B3 Ain't No Sunshine / Ken Boothe

B4 Gypsy Woman / Milton Henry

B5 Junior Soul / Super Love

C1 For The Love Of You / John Holt

C2 It's A Shame / Alton Ellis

C3 I'm Your Puppet / Jimmy London

C4 Get Ready / Delroy Wilson

D1 Darker Than Blue / Lloyd Charmers

D2 Why Can't We Live Together / Tinga Stewart

D3 Baltimore / The Tamlins

D4 Hotter Reggae Music / Welton Irie

70's, Cover, Funky Reggae, Mellow Groove, Rare Groove, Sampling Souce

rock a shaka justa record studio one

soul jazz records drum and bass record

wackies pirates choice

