❁小さな着物 ミニチュア着物 ストラップ❁❁着物地の正絹、帯地の正絹、金襴などを使い小 さな可愛い着物姿をお披露目します。 お気に召しましたらご覧ください(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)#ひくみす小さな着物 ❁サイズ約7㌢×5.5㌢❁根付、鈴付き❁丁寧には作っていますが、素人制作にご理解くだ さい❁ふたつとない1点限りのお品になります 同じ生地からであっても、同じ表情を表すことは ないのです(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)♦️ご注意♦転売や付け足し作成作品の販売等、断りもなく作品をアレンジし販売するなどは固くお断りします。✧複数ご購入おまとめで2点目から¥100お値引き✧生地からのオーダーは、生地がなかったりと、 素人ながらご希望に沿うのが難しく、いたして おりませんのでご了承ください。#ミニチュア着物 #着物ストラップ #着物#着物正絹 #プレゼント #海外お土産#ガーランド #小さな着物 #正絹 #振袖#紬 #大島紬 #白大島紬

