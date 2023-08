※メルカリ内で非ライセンスUSモデルがかなり出回っていますのでご注意下さい。※詰め物なども正規と比べて全く別の物が使用されています。

※画像7に裏地タグの比較写真を掲載していますのでご確認下さい。

左側:正規

右側:非USライセンスモデル

商品詳細

ブランド・メーカー:THE NORTH FACE

商品名・THE NORTH FACE 1996 Retro Nuptse VST 700 fill

カラー: R TNF BLACK

サイズ:S(画像6枚目)

【商品の状態】

新品未使用

【商品説明】

日本未発売

確実正規品

品番 NFOA3JQQLE4

原産国 バングラデシュ

22FWモデル

※US規格モデル

※「700」の刺繍有り

※700Fill仕様で保温力、ボリュームが日本規格よりアップしています。

【付属品】

タグ類等全て付属

(発送期間に関して)

US規格 ノースフェイス 1996 レトロ ヌプシ ベスト ブラック 700 S

発送時のトラブル防止の為ダンボール(80サイズ)に梱包し

宅急便(到着迄1日〜2日)にて即日発送手続き致します。

ご検討宜しくお願い致します。

#ノースフェイス

#ヌプシベスト

#ダウンベスト

#2022年秋冬新作

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

