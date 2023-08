最終値下げ 値下げ！貝原バーナーケロシンストーブ ライト/ランタン

貝原バーナー製作所のケロシンストーブです。

燃料は灯油でアルコールで予熱して使用するバーナーにもなる製品です。

名称 : 加圧式石油燃焼機器

型式 : M214-B

寸法(mm) : 縦220×横160×奥行き108

乾燥重量 : 1,000g

燃料 : 灯油

タンク容量 : 250ml

予熱方法 : アルコール

連続燃焼時間 : 約2.0時間

購入後、自宅で開封し、一度だけプレヒートしました。その後、飾っていましたので、写真の通り変色部分があります。ご確認ください。

当分キャンプに行けそうにないため、出品します。

開封後の不備はメーカーの方にお問い合わせ下さい。

配送後の、返品等は受け付けませんのでご了承ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

