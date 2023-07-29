上質で快適 THE NORTH FACE ビレイヤーパーカ ダウンジャケット

色味はダークセージグリーン
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定価/税込60500円
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他通販サイズ表記
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サイズL
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身幅58.5cm/肩幅49cm/総丈75cm/袖丈70cm
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重量800g
ノースフェイス バルトロライトジャケット Sサイズ
ノースフェイス★ビレイヤーパーカ★Sサイズ
素材
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表地/30D GORE-TEX INFINIUM(TM)WINDSTOPPER(R)Insulated Shell (2層)(表側/ナイロン100％、裏側/ePTFE)
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中わた/CLEANDOWN(R)光電子(R)PRO(ダウン72％、複合繊維(ポリエチレン/ポリプロピレン)20％、フェザー8％)
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裏地/PERTEX(R)Quantum Super DWR(ナイロン100％)
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商品の情報
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|ザノースフェイス
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|目立った傷や汚れなし
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STUSSY 黒ダウン Lサイズ 未使用 タグ付き
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色味はダークセージグリーンお値下げ承れません。定価/税込60500円他通販サイズ表記サイズL身幅58.5cm/肩幅49cm/総丈75cm/袖丈70cm重量800g素材表地/30D GORE-TEX INFINIUM(TM)WINDSTOPPER(R)Insulated Shell (2層)(表側/ナイロン100％、裏側/ePTFE)中わた/CLEANDOWN(R)光電子(R)PRO(ダウン72％、複合繊維(ポリエチレン/ポリプロピレン)20％、フェザー8％)裏地/PERTEX(R)Quantum Super DWR(ナイロン100％)
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|L
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|ザノースフェイス
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