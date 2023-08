今年の新作✨

もも☆様専用 ステラマッカートニー ファラベラ ミニショルダー

この美しいラベンダーカラーに惹かれて購入しました♡

希少 イルビゾンテ ショルダーバッグ バケツ レザー 本革 ライトブラウン



値下げMARC JACOBS マークジェイコブス本革 ショルダーバッグ



ルイヴィトン ダヌーブモノグラム ショルダーバック肩掛け

1回のみ、撮影の際に2時間ほど使用。

【希少】Burberry★ショルダーバッグ ホースフェリー キャンバス レザー

超美品です。

⭐︎FEILERフェイラー⭐︎ローランサン ショルダーバッグ



ジミーチュウ、ショルダーバッグ



ショルダーバッグ ミニバッグ レッド ストライプ キャンバス

◆サイズ

COACHショルダーバッグ コーチ

【アミュレット・ヴィトロ】※全て外寸

LOEWE ロエベ 斜め掛けバッグ

長辺:約19㎝

PRADA プラダ ワンショルダーバッグ ナイロン 三角ロゴプレート ブラック

短辺:約10㎝

美品 ルイヴィトン ショルダーバッグ モノグラム デニム カーキー

マチ:約3㎝

【美品】トリーバーチ 2way ショルダーバッグ リーラジウィル レザー ハート

【ベルト】※ナスカン含む

美品★シャネル ハーフムーンチェーンウォレット キャビアスキン

幅:約1cm

未使用☆コーチ☆ダブルジップ ショルダーバッグ 斜め掛け☆シグネチャー☆白×茶色

長さ:約104㎝~約123㎝

シーバイクロエ SEE BY CHLOE 2WAY レディース ショルダーバッグ

※ 商品により2㎝程度長さに差がある場合がございます。予めご了承くださいませ。

DIESEL ショルダーバック 新品未使用品



LOUIS VUITTON ルイヴィトン ポーチ カメラケース

◆重量

Yves Saint Laurent 2way ショルダーバッグ レザー

バッグ本体:約174g

【大人気】 ロエベ ワンショルダー ショルダーバッグ アナグラム スウェード

ベルト単体:約46g

ʚ♡ɞ様 専用です。 MCM ショルダーバッグ パウダーピンク

総重量:約220g

☆マークジェイコブス ソフトショット21 ブラック



GIANNI VERSACE ヴィンテージ レザートートバッグ

◆素材

✨最高峰•高級✨FENDI マンマバケット ショルダーバッグ 肩掛け ズッキーノ

牛革(内装:ポリエステル)

BRUNELLO CUCINELLI 3WAYレザーバッグ

※ヴィトロシリーズは1点ずつ職人が手作業で仕立てているため、柄や配色に個体差があるシリーズです。お手元に届いたものを自分だけのポシェットとしてご愛用いただけますと幸いです。

MARC JACOBSスナップショット ショルダー小芝風花着用クラウドホワイト



Angelic Pretty Present ribbonポシェット

◆仕様

CHANEL シャネル【美品】ハンドル ボストンバッグ マトラッセ

エンブレム面:カードケース×1

OLD COACH オールドコーチ レザー クロスショルダー バッグ 9136

ミニポケット×1

フルラ FURLA ショルダーバッグ ワンハンドルバッグ

お札ケース×1

ルイヴィトンフェイボリットmm

ファスナーポケット×1

ユウ様専用コーチ 2WAY トループ ショルダーバッグ トートバッグ ピンク

切り文字面:ミニポケット×2

2304-93|美品|ツチヤカバン 2WAYバッグ 本革 ピンク

ファスナーポケット×1

プラダナイロンミニショルダー斜めがけ



ルイヴィトン/バッグ ヴェルニ アルマBB 2wayショルダー ピンク



3.1 Philp Lim フィリップリム ハンドバッグ ショルダーバッグ



ZARA カットワーク ミニトートバッグ ブラウン 新品

定価39,600円

本物良品■MCMビセトス/コニャック■斜めがけショルダーバッグミニボストンバッグ



ルイヴィトン エピ トロカデロ ショルダーバッグ 斜め掛け ブラック



エルベシャプリエ グリローズ



ITTI HERRIE KINCHAKU POUCH - XXS

https://ataoland.com/

FURLA フルラ ソフィー ショルダー バッグ



⭐︎美品⭐︎クリスチャンディオール トロッター ショルダーバッグ 斜めがけ A4可



MICHAEL KORS マイケルコース マーサー 30F6GM9M2L ピンク



Dior ディオール ウォレット バッグ チェーン

カラー···パープル

極美品 ✨バーバリー ショルダーバッグ ノバチェック 黒 ブラウン レザー

人気モデル···CHANEL チェーンウォレット

美品 ディオール チェーンショルダー

種類···スマホショルダー/スマホポーチ/サコッシュ

商品の情報 ブランド アタオ 商品の状態 未使用に近い

今年の新作✨この美しいラベンダーカラーに惹かれて購入しました♡1回のみ、撮影の際に2時間ほど使用。超美品です。◆サイズ【アミュレット・ヴィトロ】※全て外寸長辺:約19㎝短辺:約10㎝マチ:約3㎝【ベルト】※ナスカン含む幅:約1cm長さ:約104㎝~約123㎝※ 商品により2㎝程度長さに差がある場合がございます。予めご了承くださいませ。◆重量バッグ本体:約174gベルト単体:約46g総重量:約220g◆素材牛革(内装:ポリエステル)※ヴィトロシリーズは1点ずつ職人が手作業で仕立てているため、柄や配色に個体差があるシリーズです。お手元に届いたものを自分だけのポシェットとしてご愛用いただけますと幸いです。◆仕様エンブレム面:カードケース×1 ミニポケット×1 お札ケース×1 ファスナーポケット×1切り文字面:ミニポケット×2 ファスナーポケット×1 定価39,600円https://ataoland.com/カラー···パープル人気モデル···CHANEL チェーンウォレット種類···スマホショルダー/スマホポーチ/サコッシュ

商品の情報 ブランド アタオ 商品の状態 未使用に近い

新品未使用 ショルダーバッグ Chloe フェイBETSEY JOHNSONベッツィジョンソン 電話 バッグ オーロラ新品 トリーバーチ キラ シェブロン スモール カメラ バッグ ニューアイボリーここちゃん様専用【新品未使用】Gucci グッチ 個数限定レア フラワー 緑 ショルダーバッグボッテガヴェネタ ショルダーバッグ ベージュ イントレチャート 編み込みモモ様 専用Salvatore Ferragamo ヴァラ ショルダーバッグ本革 黒@DC2LOUISVUITTONルイヴィトン☆プティットマルBONAVENTURA エマバッグ ボナベンチュラ ブラック