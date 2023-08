BEDWIN & THE HEARTBREAKERS(ベドウィンアンドザハートブレイカーズ)毎年リリースされるスタジアムジャケット、15AWのJERRYスタジャンです。

サイズはNO.2 やや大きめの作りのMサイズです。

着丈 約68cm

身幅 約54cm

肩幅 約46.5cm

メルトン生地に、ブラックレザースリーヴ、中綿になっているのでパーカーやteeと合わせてもかなり暖かく着ていだだけるアウターです。

胸にはタトゥーのモチーフでお馴染みのブラックパンサーのワッペンが貼られてカッコいいです。

ROCK、バイク乗り、TATTOO、スケートボード、sk8古着、アメカジなどストリートカルチャー好きな方にオススメです

FUCKING AWESOME

BEDWIN & THE HEARTBREAKERS(ベドウィンアンドザハートブレイカーズ)毎年リリースされるスタジアムジャケット、15AWのJERRYスタジャンです。サイズはNO.2 やや大きめの作りのMサイズです。着丈 約68cm身幅 約54cm肩幅 約46.5cmメルトン生地に、ブラックレザースリーヴ、中綿になっているのでパーカーやteeと合わせてもかなり暖かく着ていだだけるアウターです。胸にはタトゥーのモチーフでお馴染みのブラックパンサーのワッペンが貼られてカッコいいです。ROCK、バイク乗り、TATTOO、スケートボード、sk8古着、アメカジなどストリートカルチャー好きな方にオススメですFUCKING AWESOME#wackomaria#ワコマリア#hermes#gucci#SUPREME#neighborhood #ネイバーフッド #シュプリーム#木村拓哉#キムタク#コムデギャルソン#堀米悠斗#舐達麻#舐達磨#sacai#undercover#スケボー#skate#palace#野村訓市#野村周平#クロムハーツ #chromehearts#abathingape#bape#バダサイ#デルタナインキッド#delta9kid#gplants#hiphop#anarchy#アナーキー#badhop#nike#adidas#northface#ノースフェイス#ナイキ#アディダス#APHRODITEGANG#ブラックアイパッチ#BLACKEYEPATCH#afterbase#sand#humanmade#bape#nigo#abathingape#awichGAKKINGREEN ASSASSIN DOLLARtattoo孫GONGジャパニーズマゲニーズタトゥーbad hopストリートスケーターwastedyouthgirlsdon'tcrysupremeENTH04genafterbasezepaneseclub04limited sazabys那須川天心工藤静香漢aka gamiwind and seakummbawtapsミスターブラザーズMR.BROTHERS CUT CLUB

