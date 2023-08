★日本の職人技★ アグ スニーカー UGG CALLE LACE 24cm スニーカー

完売商品

2022年3月にUGG正規店で購入しました。

数回履きました。

スポーティな印象で、ストリートにぴったりなスニーカーCALLE LACE(カレ レース)。つま先とかかと部分には耐久性のあるラバー、アウトソールにはグリップ力を高めたTreadlite by UGG™を採用しています。デニムやワンピース、アスレジャーの定番まで、あらゆるコーディネートにマッチします。

・アッパー:ポリエステル / 牛革 / ナイロン

・アウトソール:Treadlite by UGG™*

・つま先・かかと部分:ラバー

・スペアシューレース付き

・ヒール高さ:約6.3cm

#アグ

#カレ

#レース

#スニーカー

#UGG

完売商品2022年3月にUGG正規店で購入しました。数回履きました。スポーティな印象で、ストリートにぴったりなスニーカーCALLE LACE(カレ レース)。つま先とかかと部分には耐久性のあるラバー、アウトソールにはグリップ力を高めたTreadlite by UGG™を採用しています。デニムやワンピース、アスレジャーの定番まで、あらゆるコーディネートにマッチします。・アッパー:ポリエステル / 牛革 / ナイロン・アウトソール:Treadlite by UGG™*・つま先・かかと部分:ラバー・スペアシューレース付き・ヒール高さ:約6.3cm#アグ#カレ#レース#スニーカー#UGG

