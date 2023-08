ヴィンテージの為、状態や色褪せ、お色味は10枚写真を添付したのでご確認頂きご納得の上購入願います。

NCNRにてお願いします。

アドルフラフォンのモールスキンジャケットです!ものすごいなんとも言えない雰囲気を醸し出しています!!

当方お恥ずかしながらサイズアウトにより出品です。

ヴィンテージ慣れしている方、ヴィンテージモールスキンをお探しの方へ是非!

※尚、ボタンですが上から3番目と袖が恐らく付け替えられてます。

サイズ46

表記より縮み出てます。

(素人採寸の為、多少の誤差はお許し下さい)

肩幅 約46.5cm

身幅 約52.5cm

袖丈 約61.5cm

着丈 約67cm

当方170cm.63kg

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 傷や汚れあり

