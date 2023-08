ご覧いただきありがとうございます。

▪️説明▪️

STUSSY stussy ステューシー old stussy OLD STUSSY オールドステューシー 90s ヴィンテージ USA製 センターロゴ ストリート プルオーバー スウェット トレーナー 古着 used 秋物 冬物 。

世界中で愛されるストリートブランド”Stussy”。

フロントの中央に丸みを帯びたマルチカラーのブランドロゴがプリントされた珍しいデザイン。

フロントロゴの「stu」と「©(コピーライト)」がかけられていて、まとめて読むと"ステューシー"と読める遊び心溢れるStussyらしいアイテム。

希少な90sの"old stussy"。

L相当のサイズ感。

肉厚でしっかりとした生地感。裏起毛で着心地抜群!!

男性、女性問わず ユニセックス にご着用いただけます^ ^

▪️ブランド▪️

ステューシー stussy

▪️サイズ▪️

【M】(※L相当)

着丈 : 64

身幅 : 61

肩幅 : 54

袖丈 : 60

▪️カラー▪️

ブラック ブルー イエロー ホワイト / 黒 青 黄 白

※写真とは若干色味が異なる場合がございます。

▪️素材▪️

コットン100%

▪️状態▪️

ランク【A】

使用感あります。

左袖部分・フロントのポケット横に小さな汚れがございます。

年代物故他にも多少のスレや色褪せ等ございます。

年代物としては比較的コンディションの良いアイテムです!

古着初心者の方にもご着用可能な1着です^ ^

※写真と合わせてご参考にお願い致します

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

