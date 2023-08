2021年5月ごろ購入

Panasonic パナソニック 衣類乾燥除湿機 F-YHUX200 2021年

動作確認と1回使用 ほぼ未使用に近いです

こまち様専用 新品 アイリスオーヤマ 布団乾燥機 FK-W2-W

動作確認済んでいます

新品 布団乾燥機 アイリスオーヤマ カラリエ ハイパワーツインノズル



送料込 布団乾燥機 FLEURISTE(フルリスト)アロマカートリッジ付き

⚠️動作確認済み

コイン式衣類乾燥機 CD-S45C1(WA) +IL型コンセント変換コード 鍵無

問題なく作動致します

布団乾燥機FLEURISTE



アイリスオーヤマ サーキュレーター衣類乾燥除湿機8L IJDC-K80

⚠️外箱あり

morus zero 小型乾燥機 MORUS モルスゼロ 洗濯乾燥機



☆良品☆アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 ハイパワーツインモデル KFK-401

⚠️取り扱い説明書なし

WS23032203 日立 衣類乾燥機 DE-N55FX 2015



コイン式 業務用 衣類乾燥機 AQUA MCD-CK45 美品 060

⚠️お気持ち程度であればお値段交渉可能ですが

IRIS FK-D1-NO CREAM ふとん乾燥機 カラリエ

送料の関係上、大幅なお値下げご遠慮お願いします

Panasonic パナソニック 衣類乾燥除湿機 F-YHUX200 2021年



こまち様専用 新品 アイリスオーヤマ 布団乾燥機 FK-W2-W

⚠️定期的にお値下げ実施中

新品 布団乾燥機 アイリスオーヤマ カラリエ ハイパワーツインノズル



送料込 布団乾燥機 FLEURISTE(フルリスト)アロマカートリッジ付き



コイン式衣類乾燥機 CD-S45C1(WA) +IL型コンセント変換コード 鍵無

サーキュレーター衣類乾燥除湿機8L IJDC-K80

布団乾燥機FLEURISTE



アイリスオーヤマ サーキュレーター衣類乾燥除湿機8L IJDC-K80

●商品サイズ(cm)

morus zero 小型乾燥機 MORUS モルスゼロ 洗濯乾燥機

幅約33.4×奥行約28.5×高さ約73.9

☆良品☆アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 ハイパワーツインモデル KFK-401

●本体質量

WS23032203 日立 衣類乾燥機 DE-N55FX 2015

約11.5kg

コイン式 業務用 衣類乾燥機 AQUA MCD-CK45 美品 060

●電源電圧

IRIS FK-D1-NO CREAM ふとん乾燥機 カラリエ

AC100V、50/60Hz

Panasonic パナソニック 衣類乾燥除湿機 F-YHUX200 2021年

●消費電力

こまち様専用 新品 アイリスオーヤマ 布団乾燥機 FK-W2-W

720W

新品 布団乾燥機 アイリスオーヤマ カラリエ ハイパワーツインノズル

●定格除湿能力※1

送料込 布団乾燥機 FLEURISTE(フルリスト)アロマカートリッジ付き

8.0L/日

コイン式衣類乾燥機 CD-S45C1(WA) +IL型コンセント変換コード 鍵無

●除湿可能面積の目安※2

布団乾燥機FLEURISTE

木造:17m2(10畳)

アイリスオーヤマ サーキュレーター衣類乾燥除湿機8L IJDC-K80

プレハブ:25m2(15畳)

morus zero 小型乾燥機 MORUS モルスゼロ 洗濯乾燥機

鉄筋コンクリート:33m2(20畳)

☆良品☆アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 ハイパワーツインモデル KFK-401

●タンク容量

WS23032203 日立 衣類乾燥機 DE-N55FX 2015

約3.5L

コイン式 業務用 衣類乾燥機 AQUA MCD-CK45 美品 060

●使用温度

IRIS FK-D1-NO CREAM ふとん乾燥機 カラリエ

0~40℃

Panasonic パナソニック 衣類乾燥除湿機 F-YHUX200 2021年

●コード長さ

こまち様専用 新品 アイリスオーヤマ 布団乾燥機 FK-W2-W

約2m

新品 布団乾燥機 アイリスオーヤマ カラリエ ハイパワーツインノズル

●除湿機能

送料込 布団乾燥機 FLEURISTE(フルリスト)アロマカートリッジ付き

デシカント式

コイン式衣類乾燥機 CD-S45C1(WA) +IL型コンセント変換コード 鍵無

●首ふりモード

布団乾燥機FLEURISTE

90°・70°・50°

アイリスオーヤマ サーキュレーター衣類乾燥除湿機8L IJDC-K80

●強さ選択(サーキュレーター・除湿)

morus zero 小型乾燥機 MORUS モルスゼロ 洗濯乾燥機

各:強・中・弱

☆良品☆アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 ハイパワーツインモデル KFK-401

●切タイマー

WS23032203 日立 衣類乾燥機 DE-N55FX 2015

2・4・8時間

コイン式 業務用 衣類乾燥機 AQUA MCD-CK45 美品 060



IRIS FK-D1-NO CREAM ふとん乾燥機 カラリエ

#アイリスオーヤマ

Panasonic パナソニック 衣類乾燥除湿機 F-YHUX200 2021年

#サーキュレーター衣類乾燥除湿機

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

2021年5月ごろ購入動作確認と1回使用 ほぼ未使用に近いです動作確認済んでいます⚠️動作確認済み 問題なく作動致します⚠️外箱あり⚠️取り扱い説明書なし⚠️お気持ち程度であればお値段交渉可能ですが 送料の関係上、大幅なお値下げご遠慮お願いします ⚠️定期的にお値下げ実施中サーキュレーター衣類乾燥除湿機8L IJDC-K80●商品サイズ(cm)幅約33.4×奥行約28.5×高さ約73.9●本体質量約11.5kg●電源電圧AC100V、50/60Hz●消費電力720W●定格除湿能力※18.0L/日●除湿可能面積の目安※2木造:17m2(10畳)プレハブ:25m2(15畳)鉄筋コンクリート:33m2(20畳)●タンク容量約3.5L●使用温度0~40℃●コード長さ約2m●除湿機能デシカント式●首ふりモード90°・70°・50°●強さ選択(サーキュレーター・除湿)各:強・中・弱●切タイマー2・4・8時間#アイリスオーヤマ#サーキュレーター衣類乾燥除湿機

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

こまち様専用 新品 アイリスオーヤマ 布団乾燥機 FK-W2-W新品 布団乾燥機 アイリスオーヤマ カラリエ ハイパワーツインノズル送料込 布団乾燥機 FLEURISTE(フルリスト)アロマカートリッジ付きコイン式衣類乾燥機 CD-S45C1(WA) +IL型コンセント変換コード 鍵無布団乾燥機FLEURISTEアイリスオーヤマ サーキュレーター衣類乾燥除湿機8L IJDC-K80morus zero 小型乾燥機 MORUS モルスゼロ 洗濯乾燥機☆良品☆アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 ハイパワーツインモデル KFK-401WS23032203 日立 衣類乾燥機 DE-N55FX 2015コイン式 業務用 衣類乾燥機 AQUA MCD-CK45 美品 060