【お買得！】 "Evergreen アディアム Cape ミッドナイトブルー Jacket" テーラードジャケット

✳✳✳2日間(7/1〜7/2)限りの復活出品✳✳✳

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お値段のご相談も承らせていただきますので、

【未使用】マテリアブラックスーツ

最後のこの機会に是非、ご検討くださいませ！

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《フォクシー/アディアム "Evergreen Cape Jacket" ミッドナイトブルー XS》

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❀アディアム2022年秋冬コレクション

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アディアムのアーティスティックなテイストが詰まったケープジャケット。腕を通すと袖は縫い合わされておらず、ケープを羽織ったかのよう。

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ミッドナイトブルーと袖裏のダークグレーのコントラストがアディアムらしいエッジの効いたオシャレ感を演出。

[新品・未使用] UNIQLO イネスコラボ ダブルフェイスジャケット

日本が誇るスーパーモデル冨永愛さんも素敵に着こなしていらっしゃいます♡ おすすめは前を開けて、肩に乗せる形で着用すると冨永愛さんのようにお召しいただけます。

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ジャケットのシルエットがわかりやすいよう、ご参考までに一部の写真にはタートルネックセーターを合わせております。

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✿品番:43150

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✿カラー:ミッドナイトブルー

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✿サイズ:XS (フォクシー38サイズ相当)

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実寸:身幅約44cm

【新品・未使用】スピックアンドスパン チェスターコート

着丈約71cm

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✿素材:ウール82%、ナイロン18%

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✿付属品:紙タグ、ハンガー、エルフィンカバー

未使用レリアンイタリア製ジャケット

✿定価:198,000円

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着用回数一度の美品です。クリーニング済みですので季節がまいりましたらすぐに気持ちよくお召しいただけます。

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アディアムのハンガー、エルフィンカバーもお付けしてお送りさせていただきます。

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ご不明点等、お気軽にコメントくださいませ。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド フォクシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✳✳✳2日間(7/1〜7/2)限りの復活出品✳✳✳お値段のご相談も承らせていただきますので、最後のこの機会に是非、ご検討くださいませ！✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳《フォクシー/アディアム "Evergreen Cape Jacket" ミッドナイトブルー XS》❀アディアム2022年秋冬コレクションアディアムのアーティスティックなテイストが詰まったケープジャケット。腕を通すと袖は縫い合わされておらず、ケープを羽織ったかのよう。ミッドナイトブルーと袖裏のダークグレーのコントラストがアディアムらしいエッジの効いたオシャレ感を演出。日本が誇るスーパーモデル冨永愛さんも素敵に着こなしていらっしゃいます♡ おすすめは前を開けて、肩に乗せる形で着用すると冨永愛さんのようにお召しいただけます。ジャケットのシルエットがわかりやすいよう、ご参考までに一部の写真にはタートルネックセーターを合わせております。✿品番:43150✿カラー:ミッドナイトブルー✿サイズ:XS (フォクシー38サイズ相当) 実寸:身幅約44cm 着丈約71cm✿素材:ウール82%、ナイロン18%✿付属品:紙タグ、ハンガー、エルフィンカバー✿定価:198,000円着用回数一度の美品です。クリーニング済みですので季節がまいりましたらすぐに気持ちよくお召しいただけます。アディアムのハンガー、エルフィンカバーもお付けしてお送りさせていただきます。ご不明点等、お気軽にコメントくださいませ。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド フォクシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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