お知らせ ログイン 会員登録 出品
代引き人気 Thermaltake ★ Core i5 6500 3.2GHz gaming デスクトップ型PC

商品の説明

ご覧いただきありがとうございます。☆238
ミニPC CHUWI LarkBox Pro Mini PC デスクトップPC

送料無料VAIO!!リモート会議出来ちゃいます!!３波TV付きフルHD一体型

Mac mini i5 8GB 256GB SSD Late 2012
CPU…Core i5 6500 3.2GHz
薄型ゲーミングパソコン　PC GTX1650 i5 16GB SSD512GB

iMac MC814J/A （作動確認できていません）
HDD…1TB
デスクトップ 中古 8画面 メモリ64GB HP 600 G3 MT 1337n

APPLE iMac 27インチ　ジャンク
SSD…500GB
XCY ファンレスMiniPC Pentium4405U SSD512GB

iMac 24inch/人気モデル···iMac(24インチ)
メモリ…8GB
asus一体型Vivo AiO V220IBUK/SSD256新品/メモリ8美品

iMac(21.5inch ,Late 2012)
光学ドライブ…DVD-RW
リメイクPC　Win11P　CPU@3.3G　RAM＠16G　STR＠740G

コスパ○ ゲーミングPC
グラフィック…NVIDIA Quadro P600
ガレリア　ゲーミングpc Core i5 11400F RTX3060Ti

【美品】ハイスペック Diginnos raytrek LC-M ゲーミングPC
OS…Windows10 Pro
Ryzen5 5600/RTX2060 SUPER/メモリ16GB/SSD1TB

【■オーロラRGB黒■ハイパーWifi ゲーミングPC】ヴァロラント、Apex◎
付属品…電源ケーブル
ゲーミングPC 第12世代 Core i3 12100F GTX1660 6GB

Dell ゲーミングノートパソコン G3 15 3500

iMac 27inch5K Core i7 メモリ32GB SSD512GB
Micro Soft office は付属しません。
SONY VAIO L SVL24148CJW

富士通　ESPRIMO D588/TX モニタなし本体のみ
中古品のため、傷や汚れがありますが、
RTX4070ti搭載 水冷式ハイスペックゲーミングPC
動作に関しては快適にご使用いただけます。
Apple MacPro2013 メモリ64GB Mac Pro 2013 02

マイニングリグ　P104-100 ×8 ( GTX1080 相当)　マイニング

美品 NEC デスクトップパソコン LAVIE DA700KAW

極上美品！Win11高年式/Corei3＆SSD/Webカメラ/フレームレス

【ai 様 専用】
・パソコンに詳しくなくて心配という方、サポート、ご相談承ります！
ドスパラ　ガレリア XF

☆届いて直ぐ使える☆ゲーミングPC Apexプレイ可能！グラボ搭載 Win11

ハイエンドワークステーション 20コア40スレッド 2687W v3 64gb
・気になる点等がありましたらご購入前に質問ください。
高性能ゲーミングPC i7 GTX1080 SSD 240GB HDD 1TB
　　　
iMac（Retina 5K,27-inch,Late 2015）④

Apple Imac 21.5インチ　A1311 4GB 500GB 中古
・専用はお作りしませんので先に購入していただいた方優先とさせていただきます。
★本日限定価格★ iMac Retina 4K MNE02J/A メモリ8G

かな様　専用

Apple iMac 27インチ Core i7
・梱包は再利用のダンボール、新聞、プチプチを使用し、壊れないよう丁寧に梱包をいたします。
ゲーミング PC i7 8700K GTX 1070Ti 720GB SSD

Thermaltake ★ Core i5 6500 3.2GHz gaming

【i5•SSD512GB•メモリ16GB搭載！】iMac 2012 27インチ
・お支払いから1-2日で発送いたします。
再度お値下げ　iMac27インチlate 2012 2TB　SSD 32GB

ライトゲーミングパソコン デスクトップパソコン PC 少し訳あり

1128様専用 Mate MA-1
・夕方以降はご連絡が遅れることがございます。
iMac 27インチ 2019冬購入 増設40GB 1TB
　翌日必ずご対応いたしますので、お待ちいただければ幸いです。
自作PC Ryzen 5 5600X ゲーミング　PC 水冷ファン

簡易水冷 RTX3080 64GB Core i9 10850k ゲーミングpc

小型 ゲーミングPC Victus 15L hp 2060super パソコン
・商品到着後、説明にない不具合や初期不良は、ご返品で対応をさせていただきます。
新品 ゲーミング モニター 曲面 ディスプレイ ゲームモニター
　評価前にご連絡ください。

はなこと様専用Win11★新品SSD搭載で快適☆ゲーミングPC★GM-289

商品の情報

商品の状態傷や汚れあり

GALLERIA XA7C-R37 ゲーミングPCセットガレリア

期間限定セール Ryzen9 5950x ハイスペックゲーミングPC 保証証付き

SONY VAIO L SVL24128CJB

GALLERIA RM5R-R36 ゲーミングPC 本体

【ReQ様取り置き品】高性能ゲーミングPC

GTX1070 W-2133 6コア12スレッド 実況 動画編集 ゲーミングPC

Win10 i5-8400 / 40GB / GTX1050 / SSD 240

HP Z230 Xeon E3 1271 v3 SSD256GB+1TBHDD

Apple iMAC 21.5inch 16GB
ご覧いただきありがとうございます。☆238CPU…Core i5 6500 3.2GHzHDD…1TBSSD…500GBメモリ…8GB光学ドライブ…DVD-RWグラフィック…NVIDIA Quadro P600OS…Windows10 Pro付属品…電源ケーブルMicro Soft office は付属しません。中古品のため、傷や汚れがありますが、動作に関しては快適にご使用いただけます。・パソコンに詳しくなくて心配という方、サポート、ご相談承ります！・気になる点等がありましたらご購入前に質問ください。　　　・専用はお作りしませんので先に購入していただいた方優先とさせていただきます。・梱包は再利用のダンボール、新聞、プチプチを使用し、壊れないよう丁寧に梱包をいたします。・お支払いから1-2日で発送いたします。・夕方以降はご連絡が遅れることがございます。　翌日必ずご対応いたしますので、お待ちいただければ幸いです。・商品到着後、説明にない不具合や初期不良は、ご返品で対応をさせていただきます。　評価前にご連絡ください。

商品の情報

商品の状態傷や汚れあり

代引き人気 Thermaltake ★ Core i5 6500 3.2GHz gaming デスクトップ型PC

23分钟前

代引き人気 Thermaltake ★ Core i5 6500 3.2GHz gaming デスクトップ型PC

¥15,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
5
5
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

9ece7893d

 450

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (5)

9ece7893d
代引き人気 Thermaltake ★ Core i5 6500 3.2GHz gaming デスクトップ型PC 代引き人気 Thermaltake ★ Core i5 6500 3.2GHz gaming デスクトップ型PC
ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 代引き人気 Thermaltake ★ Core i5 6500 3.2GHz gaming デスクトップ型PC
© www.inba.net, Inc.