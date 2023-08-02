代引き人気 Thermaltake ★ Core i5 6500 3.2GHz gaming デスクトップ型PC

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CPU…Core i5 6500 3.2GHz

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HDD…1TB

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SSD…500GB

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メモリ…8GB

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光学ドライブ…DVD-RW

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グラフィック…NVIDIA Quadro P600

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OS…Windows10 Pro

Ryzen5 5600/RTX2060 SUPER/メモリ16GB/SSD1TB



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付属品…電源ケーブル

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Micro Soft office は付属しません。

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中古品のため、傷や汚れがありますが、

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動作に関しては快適にご使用いただけます。

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・気になる点等がありましたらご購入前に質問ください。

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・専用はお作りしませんので先に購入していただいた方優先とさせていただきます。

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・梱包は再利用のダンボール、新聞、プチプチを使用し、壊れないよう丁寧に梱包をいたします。

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・夕方以降はご連絡が遅れることがございます。

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・商品到着後、説明にない不具合や初期不良は、ご返品で対応をさせていただきます。

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評価前にご連絡ください。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます。☆238CPU…Core i5 6500 3.2GHzHDD…1TBSSD…500GBメモリ…8GB光学ドライブ…DVD-RWグラフィック…NVIDIA Quadro P600OS…Windows10 Pro付属品…電源ケーブルMicro Soft office は付属しません。中古品のため、傷や汚れがありますが、動作に関しては快適にご使用いただけます。・パソコンに詳しくなくて心配という方、サポート、ご相談承ります！・気になる点等がありましたらご購入前に質問ください。 ・専用はお作りしませんので先に購入していただいた方優先とさせていただきます。・梱包は再利用のダンボール、新聞、プチプチを使用し、壊れないよう丁寧に梱包をいたします。・お支払いから1-2日で発送いたします。・夕方以降はご連絡が遅れることがございます。 翌日必ずご対応いたしますので、お待ちいただければ幸いです。・商品到着後、説明にない不具合や初期不良は、ご返品で対応をさせていただきます。 評価前にご連絡ください。

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