⁑東京ソワール Tokyo soir ブラックフォーマル 高級喪服礼服 ワンピーススーツになります。

◆ブランド説明

東京ソワールは日本の伝統文化や感性を表現した、安心の女性用フォーマルウェア最大手です。高感度なファッション性と丁寧なものづくりには定評があり、幅広い世代に支持されている高級ブランドです。

◆色 ブラック 黒

◆素材

表面 ポリエステル100%

裏面 キュプラ100%

◆サイズ 17号 4L 3XL 46

《表記サイズ》

身長158㎝

バスト96㎝

ヒップ99㎝

平置き採寸

◆ジャケット

着丈94㎝

肩幅42㎝

身幅55㎝

袖丈42㎝(折り返し出来ないタイプです。)

ウエスト52㎝

◆ワンピース

着丈103㎝

肩幅41㎝

身幅55㎝

ウエスト50㎝

若干の誤差はご容赦ください。

新品、タグ付きです。

定価7万円程

まだ販売している商品なので、最新のものを希望される方におすすめです。

◆サラサラと涼しげで、上品な透け感。細やかなボーダー柄のジョーゼット生地です。ゆったりとしたシルエットで七部袖のロングジャケット。ワンピースは単品でもきちんと見えるセットアップ風で、脱ぎ着が楽な前開きです。袖口やウエストのフレアが優雅に魅せながら、さりげなくお腹をカバーするデザインで安心です。お家で洗えるので、汗ばむ季節のフォーマルシーンにお勧めです。

スーツ以外の装飾品はつきません。

大きいサイズ

ママフォーマル

セレモニースーツ

入園式

卒園式

入学式

卒業式

お宮参り

初節句

七五三

発表会

式典

学校行事

ビジネススーツ

レディース

セットアップ

冠婚葬祭

謝恩会

結婚式

お受験

お盆

お墓参り

葬儀参列

お葬式

弔事

法事

お通夜

告別式

一周忌

弔問

法要

漆黒

1100820

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド ソワール 商品の状態 新品、未使用

