エベッツフィールドxバンズxライトニング

トリプルネーム の バンズ スリッポン

です。

もう出ないと思います。

箱付き

新品未使用なので問題は無いと思いますが、購入後、何か問題が御座いしても返品はお受けできない旨をご了承の上、ご購入下さい。宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド バンズ 商品の状態 新品、未使用

