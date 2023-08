人気TOP アークテリクス　Granville 20 Backpack(グランヴィル20) リュック/バックパック

半年ほど使用しました。

原宿の直営店で購入し、半年ほど使用しました。

目立った傷や汚れ、破れなどはありませんが、多少の使用感はあります。

加工なしの写真アップしておりますので、参考にしてください。

また、気になる点があればアップします。

大きなスクエア型が印象的なバックパックARC’TERYX(アークテリクス) Granville 20 Backpack(グランヴィル20バックパック)は、男女問わず扱いやすく非常に人気のモデルです。

シンプルかつ特徴的なシルエットはマンティスやアローシリーズといった、定番アイテムと差をつけるには最適です!

キンプリ永瀬廉主演

夕暮れに手を繋ぐ

のドラマで使用

廃盤商品の為、ネットは完売、この状態は希少です。

15インチのノートパソコン収納できます。

【商品説明】

Granvilleはより進化した耐候性と便利な収納スペースを備えた、都会派のバックパックです。

グランヴィル 20は実用的なメッセンジャーバッグと洗練されたタウンユース向けバックパックの融合。

優れた防水性のAC(高次元複合構造)テクノロジーで、雨や雪から荷物を守ります。

大きなメインコンパートメントは、アークテリクスのカスタム片手用リリースバックルを利用可能。

内側に付いているパッド入りスリーブは、15インチのノートパソコンを守り、書類の整理にも使えます。

ストレッチメッシュのジッパーポケットには充電器やケーブルを収納できます。

フラップ部分にあるポケットには財布やスマートフォンが収納でき、自転車用ライトが取り付けられるクリップインポイントもあります。

軽量で防水性の高いラミネート加工。テープシームにより、カスタム接着が可能に。

アウトドアでのテクニカルな機能性と、快適さ、丈夫さも併せ持つ普段づかい用アイテム。

使いやすく軽量な、スリム設計の機能的パック。アクティビティに特化したデザイン。

シンプルなデザインも相まって通勤・通学などデイパックとしてはもちろん、その使い勝手の良さははサイクルシーンにもオススメ。容量も20Lと丁度良いサイズ感、どんなシーンでも活躍してくる機能性も持ち合わせています。

商品の情報 ブランド アークテリクス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

