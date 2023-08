アニュアンス

ダブルクロスコンパクトジレ

フリーサイズ

ブラウン

17600円

ダブルクロスピンタックフレアパンツ

サイズS

ブラウン

17600円

上下セットアップ販売です

オンライン購入、1日短時間だけ使用しました

とてもキレイな状態です。

ホームクリーニング済。

ウェブではジレは売り切れています。

即購入可能です

トラッドな雰囲気漂うコンパクトなデザインのジレ。

1枚でキマるサイズバランスで、トップス感覚で幅広いアイテムと合わせていただけます。

後ろにベルトがついているので、お好みでウエストを絞っていただけるのもポイント。

同素材のパンツとセットアップはもちろん、ボリュームスカート合わせやTシャツとのレイヤードスタイルもおすすめです。

【fabric】

ポリエステルレーヨンの二重織素材を使用しております。

レーヨンの柔らかさを活かしながらも二重織に設計することで耐久性とふくらみを持たせ、二重織でありながら軽く仕上げた、家庭洗濯可能な万能な素材です。

【素材】

表地:ポリエステル66% レーヨン31% ポリウレタン3%

裏地:ポリエステル100%

品のあるキレイめシルエットのフレアパンツ。

裾に向かって広がるフレアシルエットと、センターピンタックで脚を真っ直ぐキレイに見せてくれます。

程よく厚みのあるダブルクロス素材でシワになりにくく、身体のラインを拾いにくいのも嬉しいポイント。

単品使いはもちろん、同素材のジレと合わせていただくとトレンドのマニッシュなスタイリングがキマります。

【fabric】

ポリエステルレーヨンの二重織素材を使用しております。

レーヨンの柔らかさを活かしながらも二重織に設計することで耐久性とふくらみを持たせ、二重織でありながら軽く仕上げた、家庭洗濯可能な万能な素材です。

【素材】

表地:ポリエステル66% レーヨン31% ポリウレタン3%

裏地:ポリエステル100%

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アニュアンス 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アニュアンス 商品の状態 未使用に近い

