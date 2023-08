★大きなリュックに小さいリュックがついています。

※フロントに配された2本のベルトで、内容量に応じてリュックを絞って固定することができます。

※リュック用のショルダーベルトは、飛行機へ登場する際等の荷物を預ける際にの安全面を考慮しカバーできる仕様となっています。

※フロントのポケットはファスナーで着脱ができ、本体から取り外すとミニリュックとして単体でもお使い頂けます。

※ミニリュックの内側には中吊りポケットとキーフックを搭載。

★ビッグサイズのトラベルバッグでは新鮮な柄使いもアクセントになった、ALDIES定番の人気商品です。

バッグ本体に取り外し可能な支柱(薄いプラスチック板)が入っており、クタッとなりません。

素材:ポリエステル100%

別布:ナイロン100%

⭐︎本体サイズ:高さ60cm幅33cmマチ20cm

⭐︎ミニリュック:高さ45cm幅25cmマチ9cm

中古品。

画像の物が全てです。

ショルダー紐ありません。

※使用によるシミ汚れございます。

※別布部分に、キズ、ホツレございます。

※画像10、ミニリュック取り外し部分のファスナー部分に少しホツレがあり、取り外し時は丁寧に注意して扱って頂きたいです。

通常使いのスレや汚れございますが、大切に扱っておりましたので、底スレや角スレなどの目立つダメージは少ないかと思います。

お洒落で可愛いです♪

ガンガン使って頂きたいお品です。

画像ご確認頂き、状態ご理解頂ける方のみお願いします。

気になる箇所ございましたら画像追加させて頂きます。

コンパクトに梱包発送させて頂きます。

完璧を求められる方はご遠慮下さい。

⭐︎プロフィール欄、御一読お願い致します。

他にも出品中♪

Big Pack

ビッグパック

リュック

大容量

アウトドア

キャンプ

旅行

GW

レジャー

バックパッカー

迷彩

カモフラ

カモ柄

ドット

タイダイ

商品の情報 ブランド アールディーズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

★大きなリュックに小さいリュックがついています。※フロントに配された2本のベルトで、内容量に応じてリュックを絞って固定することができます。※リュック用のショルダーベルトは、飛行機へ登場する際等の荷物を預ける際にの安全面を考慮しカバーできる仕様となっています。※フロントのポケットはファスナーで着脱ができ、本体から取り外すとミニリュックとして単体でもお使い頂けます。※ミニリュックの内側には中吊りポケットとキーフックを搭載。★ビッグサイズのトラベルバッグでは新鮮な柄使いもアクセントになった、ALDIES定番の人気商品です。バッグ本体に取り外し可能な支柱(薄いプラスチック板)が入っており、クタッとなりません。素材:ポリエステル100%別布:ナイロン100%⭐︎本体サイズ:高さ60cm幅33cmマチ20cm⭐︎ミニリュック:高さ45cm幅25cmマチ9cm中古品。画像の物が全てです。ショルダー紐ありません。※使用によるシミ汚れございます。※別布部分に、キズ、ホツレございます。※画像10、ミニリュック取り外し部分のファスナー部分に少しホツレがあり、取り外し時は丁寧に注意して扱って頂きたいです。通常使いのスレや汚れございますが、大切に扱っておりましたので、底スレや角スレなどの目立つダメージは少ないかと思います。お洒落で可愛いです♪ガンガン使って頂きたいお品です。画像ご確認頂き、状態ご理解頂ける方のみお願いします。 気になる箇所ございましたら画像追加させて頂きます。コンパクトに梱包発送させて頂きます。完璧を求められる方はご遠慮下さい。⭐︎プロフィール欄、御一読お願い致します。他にも出品中♪Big Pack ビッグパックリュック 大容量アウトドアキャンプ旅行GWレジャーバックパッカー迷彩カモフラカモ柄ドットタイダイ

