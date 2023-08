GUCCI 2wayチョーカーブレスです。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

GUCCI 2wayチョーカーブレスです。ユニセックスでお召し頂けます。ブレスレット、チョーカーにも(ネックレスにも)シルバー925 x 黒本革(ブラックレザー)アクセサリーレザーロープ レザーチョーカー GUCCIの刻印入り (シルバープレートとシルバー留め具にも)Made in Italy (刻印あり)イタリア製お箱、保存袋、ケアカード等画像のもの全て付属致します。プレートサイズ: 約4.4cm x 1.4cm 厚さ約2mm弱黒レザー全長 約74.5cm素材 シルバー925 SV AG素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。2度の着用ではございますが使用に伴います小さなキズはございます。すり替え防止などの観点より返品交換はお受けしておりません。お気にされます方のご購入はご遠慮下さいませ。ご理解頂けます方のご購入をお待ち致しております。他にもHERMES エルメスTIFFANYティファニーGUCCI グッチagata アーカーGARNI ガルニSJXSTAR JEWELRY スタージュエリーのシルバーアクセサリーがお好きな方にもおすすめです。カラー···シルバーアクセサリー材質···シルバー

