93年に製造された、サルツヒューバーデン(サルトショーバデン)の怪獣です。

山中組木工房 arjeu 51本組木 ケース付き Hansen Product

サルトショーバデンの庭園にあるオブジェを参考に作成されたのだそうです。

HOLOSTARS 1st ACT アクリルスタンド 缶バッジ 律可 セット



コンランショップ アート オブジェ 無垢 作品 置物 ディスプレイ 雑貨



絵 馬

スウェーデン国内でもなかなか市場に出てこないとのことで、とっても希少なお品です。

守護天使と宣教師 ヴィンテージ・ステンドグラス アメリカ製 教会 マリア

現在は生産されておりません。

☆専用になります。Lisa Larson・リサラーソン【★レア柄KATT】



ラグビー木製パズル



専用❗️リリパット22☆AMAZING GRACE

一巻き一巻き柄が違っており、細部まで凝ったデザインです(*´-`)

特大 エンジェル 天使 ガーデニング ガーデン オブジェ 庭 屋外



リサラーソン ハリネズミ 600個限定



リサラーソン 女性と鳥かご 31×31 1975年vintage

オブジェとして、キャンドルホルダーとしてお使いいただけます。

レースアゲート 縞瑪瑙 マダガスカル産 天然 原石 高品質 十二支飾り

キャンドルを入れると、キャンドルを抱き締めているような、守っているような、なんともかわいらしい姿になります。

超レア ストロベリーレムリアン ディアマンティーナ産 ピンクレムリアンシード



北海道 木彫り熊



☆良品☆ 鹿の角 シンメトリー高め インテリア 置物

高さ 約18cm

商品の情報 ブランド リサラーソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

93年に製造された、サルツヒューバーデン(サルトショーバデン)の怪獣です。サルトショーバデンの庭園にあるオブジェを参考に作成されたのだそうです。スウェーデン国内でもなかなか市場に出てこないとのことで、とっても希少なお品です。現在は生産されておりません。一巻き一巻き柄が違っており、細部まで凝ったデザインです(*´-`)オブジェとして、キャンドルホルダーとしてお使いいただけます。キャンドルを入れると、キャンドルを抱き締めているような、守っているような、なんともかわいらしい姿になります。高さ 約18cm

商品の情報 ブランド リサラーソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【武比古作】銀製置物 小判小槌 1.1号Memories Of Yesterday She Loves Me MY991エゾシカの頭部剥製 ハンティングトロフィーアンティーク☆ 福助さんの土人形【明治時代製】ムラーノ ベネチアングラス 人形 青色観賞石、盆石、水石M0794☆絶品☆鑑別書付き☆本水晶丸玉46.05mm135.4g☆天然石 原石