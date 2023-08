Needles STUDIOUS 別注 RAGLAN JACKET J0352

Needles × STUDIOUS 別注スペシャルコラボレーションアイテム

高級感溢れる生地感や細かなディテールがブランドのこだわりが詰まったアイテム。

柔らかく、肌触りも良い為、着心地も抜群です。

合わせやすく重宝いたします。

素材/ポリエステル100%

made in JAPAN

カラーカーキ

サイズXS

身幅54cm着丈73cmゆき丈86cm

試着のみの新品同様です。

1204B

Z20

60

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ニードルス 商品の状態 新品、未使用

Needles STUDIOUS 別注 RAGLAN JACKET J0352Needles × STUDIOUS 別注スペシャルコラボレーションアイテム高級感溢れる生地感や細かなディテールがブランドのこだわりが詰まったアイテム。柔らかく、肌触りも良い為、着心地も抜群です。合わせやすく重宝いたします。素材/ポリエステル100%made in JAPANカラーカーキサイズXS身幅54cm着丈73cmゆき丈86cm試着のみの新品同様です。1204BZ2060

