ご閲覧いただきありがとうございます!

【商品詳細】

パリコレ 2000-2001 Autumn/Winter

COMME des GARCONS HOMME PLUS

2000-2001年秋冬 コムデギャルソン オム プリュス

ドッキングロック期(Docking Rock)

2006年春夏シーズンに、COMME des GARCONS HOMME PLUS EVER GREEN でも復刻された、

名作のコレクションピースです。

サイズ···S

総丈···103cm

ウエスト···39cm

股上···28cm

股下···75cm

カラー···ブラック

季節感···春秋冬

本商品の採寸は、平置きでの計測となります。

個人採寸になりますので、誤差が生じる場合がありますので予めご了承ください。

お写真の撮り直し、ご質問などのコメントも心よりお待ちしております!

お気軽にコメント欄にご質問等お書きください!

商品の情報 商品のサイズ S ブランド コムデギャルソンオムプリュス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

