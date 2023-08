ETRE TOKYO

ETRE TOKYOエトレトウキョウ新作完売ラインアートフラワープリントキャミドレスベージュサイズ S新品未使用、タグ付き新品タグ付き♡【カラー】ベージュ【サイズ】S花柄なのに甘すぎずヘルシーで可愛いワンピースです!※とても可愛く手放すが迷い中ですので、突然削除の場合はご了承ください。【詳細】オリジナルのフラワープリントを施したキャミドレス。花柄のプリントがレディな印象ながら、フラットに仕上げたフロントデザインや、すとんと落ちるIラインシルエットがヘルシーな雰囲気を演出。肩紐のアジャスターで長さの調節が可能なため、シューズやスタイリングに合わせて丈感を変えられるのも嬉しいポイントです。一枚でさらっと着こなすのはもちろん、タンクトップやTシャツを合わせてカジュアルダウンしたスタイリングもおすすめです。 ※外での撮影画像、お客様のお使いのモニター設定などにより、色味が違って見える場合があります。 商品の色味は、スタジオ撮影の画像をご参照ください。 【素材】ポリエステル100%裏地:ポリエステル100% no.7612

