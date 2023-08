大注目 BTS ペンライト アミボム vol.1,2,3 K-POP/アジア

ジャンル···韓流/KPOP

グッズ種類···ペンライト

BTSの公式ペンライトvol.1とvol.2とvol.3の3点セットです。

vol.1➡️シールにはげている部分がありますが本体には傷等などの問題はありません。画像2枚目をご確認ください。古いものなので、箱に傷等があります。ご了承ください。

vol.2➡️本体に傷等はありません。箱に傷等があります。ご了承ください。

vol.3➡️持ち手のシールがはがれている部分がありますが使う際には問題ないと思います。画像3枚目をご確認ください。また、箱に傷等があります。ご了承ください。

3個も本体と箱、袋が着きます、乾電池は個人でご用意ください。

バラ売りの予定は今のところありません。

⚠️素人管理のため、神経質な方はご購入お控えください。

ご購入前にコメントで一言頂けるとありがたいです。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

