ご覧頂きありがとうございます(*^^*)

プラダ オールレザー 肩掛けトートバッグ クリームベージュ 三角ロゴ A4収納◎



商品は迅速にお送りさせて頂きます(*^^*)

【ノーコメント】【即購入】大歓迎!

もしこの出品者いいなって思って頂けましたらフォローして頂けたら嬉しいです(*^^*)

フォローして頂けたらお値下げはご相談に乗りますのでお気軽にコメント下さい!

★ブランド名:プラダ

★商品名・説明:ガレリア ハンドバッグ トートバッグ ビジネスバッグ エナメル パテントレザー

★カラー:黒 ブラック

★サイズ:

W37cm×H26cm×D18cm 持ち手約14cm

★ポケット:大容量

★付属品:なし

★商品状態★

ランク B

【ランク表示法】

S: 新品、未使用

A: 使用感もあまりなく、綺麗な状態です

B: 使用感はありますが、そこそこ綺麗です

C: 使用感はありますが、通常使用可能です

D 難あり。ジャンク品です。

★その他:写真の白くなっている部分は光によるもので、擦れているわけでは御座いません(^-^

バッグ表面に写真には写りづらい擦れ傷があります

★購入先

大手インターネットショップ

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)

保管

①商品の保管については、丁寧に行っております

②保管専用の部屋(ウォーキングクローゼット内)に並べて綺麗に保管してます

③ペットは飼っておりません⭐︎

④タバコも吸っておりません⭐︎

発送

①基本、ご購入頂いた日に発送致します

②夜遅くなどの場合は翌日になってしまう場合もありますが、迅速な発送を心がけています

③発送に支障が出ることがある場合には、コメント欄にて、その旨を記載致します

④輸送中の傷がつかないようにプチプチなどで綺麗に梱包し発送します

*色味など、プロの技術や撮影器具などは揃えていない素人の撮影の為、完璧な色味を表現した撮影は出来ません。

撮影箇所は主に気になるような部分を撮影しております。載せれる枚数も決まっております。中古品、保存品ということを理解せずあら探しのような事をされる方々が少なからずいらっしゃいます。中古品に理解の無い方はご遠慮お願い致します。

*ないかとは思いますが、万が一偽物だった場合は返金対応致しますのでご安心ください。

以上、宜しくお…

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 やや傷や汚れあり

