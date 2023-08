優れた品質 正規 新品 RayBan サングラス RB3016-1305B1-51 レイバン サングラス/メガネ

購入しましたが、使わない為出品致します。

RayBan レイバン RB3016-1305B1-51

サングラス CLUBMASTER クラブマスター

定価:23,980円

■フレームカラー:リンクルドブラック・ブラック

■レンズカラー ダークグレー

■紫外線透過率 12%

■サイズ: 51□21 145

■フレーム全長 144mm 縦 47mm

■付属品:純正ケース・メガネ拭き・説明書・保証書

購入しましたが、使わない為出品致します。RayBan レイバン RB3016-1305B1-51サングラス CLUBMASTER クラブマスター定価:23,980円■フレームカラー:リンクルドブラック・ブラック■レンズカラー ダークグレー■紫外線透過率 12%■サイズ: 51□21 145■フレーム全長 144mm 縦 47mm■付属品:純正ケース・メガネ拭き・説明書・保証書

