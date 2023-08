1950s Vintage Tart optical Bryan

size 44-20

一生物として是非!

これからの時期的に狙っている方も是非!

出回っているのは46-24などかなり大きいsizeが多いと思いますが、こちらは日本人にすごく合うbest sizeかと思います。

デッドストックで購入し、5〜6回ほど着用しました。

ほぼデッドストックです!

同年代に作られた同じ型のものなどが多い中、

タート刻印もしっかりと入っており、正真正銘

本物のタートオプティカルブライアンです!

よくあるレジェンシーでもないガチのやつです。

また、写真の通り状態はかなり良いです。

レンズは少し度が入ったものになるので、交換していただく形になると思います!

持ち込み可能だったのでどこのお店でも

対応可能だと思います!

(Jinsなどでは5000円ほどで交換できるかと思います。)

ラクマでは少し安めに出してます!

#タートオプティカル #ブライアン #アーネル

#ヴィンテージアイウェア #山田蓮 #おもしー

#メガネ #アイウェア #サングラス

#50s #60s #70s #AO #アメカジ #ビンテージ

#ジュリアスタートオプティカル #TSY

#タトゥースタジオヤマダ #オリバーピープルズ

#タトゥースタジオ山田 #アイヴァン

#オモシーチャンネル #モスコット

#アメリカンオプティカル #セーフティーグラス

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

