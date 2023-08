◯はじめに

ご覧頂き、ありがとうごさいます。

お手数ですが、コメント、ご購入の前に必ずプロフィール欄をご覧下さい。

80’s ・ 90’s の ビンテージ 古着 から スポーツ 系の シャツ や スウェット を中心に、アメカジ から モード と、ジャンル問わず幅広く出品しております。

お気に入りの一枚を探してみて下さいね!

#古着屋*SCARERS*

●出品している商品は全て1点モノになりますので、売り切れる前に、お早めにご購入願いたく思います。

◯商品情報

・ブランド : ハードロックカフェ HARD ROCK CAFE

・色柄 : グリーン 緑 ベージュ 駱駝色

・サイズ表記 : L

・素材 : コットン 綿 80% ポリエステル 20% / 裏起毛

・状態 : USED(左袖口にキズありますが、全体的には良い状態・最後の画像参照)

◯サイズ詳細(cm)

平置き採寸

・肩幅58

・身幅60

・袖丈58

・着丈65

※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦下さい。

◯商品説明

90s 90年代 ハードロックカフェ スウェット トレーナー です。

made in usa 。

LA ラスベガス の 刺繍ロゴ 。

レアカラー 、グリーン 。

レアサイズ 、L 。

ふっくら 裏起毛 生地。

ゆるだぼ で着れる旬の ビッグシルエット です。

●新品商品、デッドストック品以外は全てクリーニング済みです。

●値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前にお気軽にお尋ね下さい。

●複数購入・リピーターの方は更にお値引き致しますので、フォロー頂けると嬉しいです。

◯発送

入金確認後、即日〜1日以内に匿名配送。

◯最後に

他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。皆様に、古着の面白さを知って頂けたら幸いです。

ナイキ ・ チャンピオン ・ ノースフェイス ・ カーハート ・ ステューシー ・ アディダス

#古着屋*SCARERS*

N02070222

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

