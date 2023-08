【商品名】

NEIGHBORHOOD Yohji Yamamoto Tシャツ XLサイズ

【カラー】

・ホワイト

【サイズ】

・L

・肩幅 55cm

・身幅 56cm

・着丈 77.5cm

・袖丈 22cm

【商品説明】

・00's NIRVANA Kurt Cobain ヴィンテージ Tシャツ。

・人気なフォトプリント。

・デッドストックに近い状態です。

・Lサイズですが、実寸XLに近いです。

・お好きな方に是非。

【状態】

・おそらくデッドストックに近い状態で美品です。

・出品に伴い一度洗濯しました。

・背中に1箇所小さな初期汚れあります。

・ヴィンテージ商品の為、ご了承お願い致します。

【ご案内】

・24時間 『即購入、コメント』OKです。

・セット購入、リピーター様は交渉お受けします。

・こだわりの古着を出品しています。

【 出品中 → #NEVERMIND_Instock 】

Travis Scott KANYE WEST FEAR OF GOD Jerry Lorenzo NIRVANA Kurt Cobain

Slipknot MARILYN MANSON Red Hot Chili Peppers Guns N' Roses pearl jam metallica foo fighters alice in chains led zeppelin green day radiohead バンド ロック バンT

HIPHOP ヒップホップ RAP TEE ラップ SNOOP DOGG 2PAC BIGGE SADE TLC ICE CUBE DMX WU TANG DAZ DILLINGER EMINEM ヴィンテージ 古着 LIQUID BLUE リキッドブルー Michael Jacksonマイケルジャクソン PRINCE プリンス Tシャツ スウェット ツアー プロモ アルバム

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 未使用に近い

