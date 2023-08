【大放出セール】 90s ラコステ　ナイロンジャケット　ダウン　マウンテンパーカー　古着 ダウンジャケット

※サイズは記載がありますのでそちらを参考にお願い致します。

※サイズは記載がありますのでそちらを参考にお願い致します。着用画、着用感のコメントはすべて削除させていただきます。素人寸法になりますのであらかじめご了承ください。サイズ L〜XL着丈約81身幅約67肩幅約58袖丈約60素人寸法になります。カラー レッド 赤ビンテージ品になります。プリマロフトやパフボールジャケット等のように軽量ですが、防寒性は◎(個人差はございます)ビッグシルエット、ボックシルエットの為、オーバーサイズで着用できます。バルトロ、ヌプシ、マウンテンダウン好きな方にもオススメです。EPOCH(エポック)creek(クリーク)geek(ジーク)alwayth(オールウェイス)bedlam(ベドラム)l.l.bean(エルエルビーン)old GAP(オールドギャップ)polo(ポロラルフローレン )esow(エソウ)ecwcs(エクワックス)jhakx(ジャークス)RWCHE(ローチ)son of the cheese(サノバチーズ)new era(ニューエラ)700fill 1ldk、vega、cup and cone、j.crew、puts、ape、old stussy、supreme、アパートメント、カーハート、パタゴニア、タイトブースとの相性もいいと思います。ナイキ ・ アディダス ・ プーマ ・ チャンピオン ・ ラルフローレン ・ トミー・stussy等 USA製 80s 90s ヴィンテージ古着 トップスであれば レディース シャツ Tシャツ の夏物から トラックジャケット スウェット パーカーの秋冬物やジャケット類ではナイロン アノラック ジャケット等の商品も出品中です。1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。値下げ交渉は金額を提示の上コメントください。大幅な値下げ交渉はブロック対象となります。また、取り置きはいたしませんのであらかじめご了承ください。

