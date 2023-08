【数量限定】 東京インディアンズパーカー　challenger neighborhood パーカー

○商品説明

○状態 着用回数も少なく美品かと思います。

○カラー パープル

○サイズ

身幅 約58cm

袖丈 約58cm

着丈 約67㎝

○ また あくまで個人保管ですので

完璧をお求めの方はお控えくださるようお願い致します。

●返品 交換は出来かねますので ご了承お願い致します。

少しでも不安に感じる方はトラブルの原因になりますのでご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャレンジャー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

○商品説明Tokyo Indians東京インディアンズパーカー○状態 着用回数も少なく美品かと思います。○カラー パープル○サイズ身幅 約58cm袖丈 約58cm着丈 約67㎝○ また あくまで個人保管ですので完璧をお求めの方はお控えくださるようお願い致します。●返品 交換は出来かねますので ご了承お願い致します。少しでも不安に感じる方はトラブルの原因になりますのでご遠慮ください。東京インディアンズパーカーchallengerパーカーチャレンジャー sams サムズパーカーロンTレザージャケットスタジャンtシャツ ロンt ワークシャツ オープンカラーシャツ 長袖シャツスエット パーカー コーチジャケット ライダースジャケット スカジャン ナイロンジャケット シャツ ミリタリージャケット ミリタリーシャツ ベトジャン ブルゾンカバーオール ネルシャツ アウター ダウンジャケット レザージャケット マウンテンパーカーナンバーナイン ポークチョップ PORKCHOP チャレンジャーCHALLENGER エムアンドエムM&Mラッツ RATSPhazer Tokyo yokohama choppers サムズsams EVILACTイーブルアクト massesマシスwackomariaワコマリアneighborhood ネイバーフッドコーチジャケットsupreme シュプリームWTAPS ダブルタップスクライミールードギャラリーロンハーマン アンダーカバー バンソン ショット フィアオブゴッド レミレリーフ テンダーロインラディアル ステューシー シュプリームネイバーフッドコアファイター ワコマリア ヒステリックグラマー ネペテンス アベイシングエイプ グッドイナフ TMT バズリクソンズ アヴィレックス アルファ ザリアルマッコイズ ダブルアールエル グラッドハンド ギャングスタービル ウエストライド チャレンジャー ハーレーダビッドソン クラクト フラットヘッド パタゴニア ノースフェイス

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャレンジャー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

