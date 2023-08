MM6 × EAST PAK DRIPPING PAK’R BACK PACK

エムエムシックス × イーストパック

ドリッピング パッカー バックパック

リュック デイパック ラックサック

MM6の2022年春夏コレクションのテーマであるシュールレアリズムの要素を吹き込んみ〈Eastpak〉の定番バックパックであるPadded Pak’r®︎(パデッド パッカー)を液体化させたかのようなドリッピングバージョンとして落とし込んだ他にはないデザインが目を惹くバックパックです!

独特の形ですが機能性に富んでいて、普段使いにぴったりのアイテムです。

・イーストパックの定番のバックパックが灼熱の太陽の元、溶けはじめてしまったかのような遊び心溢れるデザイン ・オフィシャルロゴも溶けてしまったかのように斜めになっているのがポイント ・MM6ならではの遊びココロとEASTPAKの実用性と耐久性が混ざり合ったアイテム

サイズ 縦 38〜53cm

横 35cm

幅 12cm

ショルダー(右) 73〜98cm

ショルダー(左) 57〜90cm

カラー BLACK(ブラック)黒

状 態 タグ付き新品未使用

付属品 保存袋

購入先 海外正規取扱店

定 価 33,000円

素材の性質、製造過程において目立たない小傷やスレがある場合もございます。神経質な方はご遠慮下さい。

気になる点については質問し、納得した上で購入してください。

Maison Margiela メゾン マルジェラ

COMME des GARCONS コムデギャルソン

JUNYA WATANABE ジュンヤワタナベ

GANRYU ガンリュウ

Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト

Y’s ワイズ

Ground Y グラウンドワイ

LIMI feu リミフゥ

Y-3 ワイスリー

Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッド

Worlds End ワールズエンド

ANGLOMANIA アングロマニア

Rick Owens リックオウエンス

DRKSHDW ダークシャドウ

BALENCIAGA バレンシアガ

OFF-WHITE オフホワイト

Supreme シュプリーム

NEW ERA ニューエラ

商品の情報 ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

