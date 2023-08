【値下げ致しました!】

#USED_COLLAPSE

即購入大歓迎!

値下げ交渉も気軽に御連絡下さい(出来る範囲での対応をさせて頂きます)。

COMME des GARCONS HOMMES コム・デ・ギャルソン オム コムデギャルソンオムの、

ヴィンテージ チェック柄 2B テーラードジャケットとなります。

こちらは1988年以前の80s、超希少・超激レア商品となります。

黒地に白・灰色のチェック柄となり、

この時代特有のゆったりとした着心地が特徴的な商品。

型式:HJ-05013M

俳優菅田将暉さんや山﨑賢人さんが着てそうな雰囲気の一着となります。

二度と出会えない一点モノとなりますので、

この機会に是非!

こちらは中古品、ヴィンテージ品となりますので、多少の使用感はございますが、年代を感じさせない美品となっております。

カラー...ブラック

柄・デザイン...チェック

素材...ウール

アウター形...シングル

季節感...春, 秋, 冬

サイズ:M

着丈:76㎝

身幅:57㎝

袖丈:63㎝

肩幅:48㎝

※平置き採寸

UNDERCOVER アンダーカバー NUMBER (N)INE ナンバーナイン ワコマリア メゾンマルジェラ リトルビッグ ジュンハシモト イッセイミヤケ

ゆるだぼ 00s 90s 80s 70s 古着好きな方は是非!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コムデギャルソンオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

