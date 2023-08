袖丈···袖なし

柄・デザイン···無地

季節感···夏、秋

カラー···ブラック

※大手リサイクルショップにて鑑定済!

PRADA プラダ 一目見て高級ブランドとわかる美しい若干光沢感

あるシャカシャカ素材のステッチ入り6枚接ぎパネルラインボディコンシャスストレッチワンピース

とても希少なプラダのボディコンシャスワンピース、ファスナーロゴ入のタイトセクシーなリゾートワンピース❤

イタリア製

定価20万相当

レディース ワンピース 膝丈ワンピース ノースリーブワンピース

ボディコンワンピース バックシャンワンピース 美ラインワンピース

ファスナーロゴ入ワンピース

ブラック 黒 38

サイズ

表記サイズ:38 XS~S タイトシルエットになります。実寸必ずご確認下さい!

バスト:約82

身丈:92 肩紐上から裾まで

ウェスト:約67

ヒップ:約87

※1枚仕立、伸縮性あり、後ろファスナー、後ろスリット

すべて平置きサイズで測っております。素人採寸ですので若干の差はご了承ください。

商品状態

普通に綺麗です、着用回数も多くないように感じます、ステッチや切りっぱなし部分ほつれ感感じますがデザインです、神経質な方はご遠慮下さい。特に目立つような大きな傷や汚れや酷い毛羽立ち使用感はありませんがあくまで人手に渡ったused商品になりますのでご理解頂ける方でお願い致します。保管しわ有り

出品時に検品しておりますが瑕疵を見落としている場合もございますのでそれを含めご承知頂ける方のみご購入ください

保管しわは有ります、完璧を求める方や神経質な方は絶対ご遠慮下さい!

#パーティドレス

#結婚式

#美ラインワンピース 二次会

#海外旅行

#キャバクラ

#ラウンジ

#パパ活

#ギャラ飲み

#背中開きワンピース

#Y2Kファッション

#ブラックピンク

#韓国ファッション

#ボディコンワンピース

#バンテージワンピース

#90年代

アズディンアライア、ドルチェ&ガッバーナ、エルベレジェが好きな方におすすめです!

✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨

他にもレディースアパレル商品

多数出品しております♡°˖

#麗ワンピース

是非ご覧ください(o・ω・o)

✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨

商品の情報 商品のサイズ S ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···夏、秋カラー···ブラック※大手リサイクルショップにて鑑定済!PRADA プラダ 一目見て高級ブランドとわかる美しい若干光沢感あるシャカシャカ素材のステッチ入り6枚接ぎパネルラインボディコンシャスストレッチワンピースとても希少なプラダのボディコンシャスワンピース、ファスナーロゴ入のタイトセクシーなリゾートワンピース❤イタリア製定価20万相当レディース ワンピース 膝丈ワンピース ノースリーブワンピースボディコンワンピース バックシャンワンピース 美ラインワンピースファスナーロゴ入ワンピースブラック 黒 38サイズ表記サイズ:38 XS~S タイトシルエットになります。実寸必ずご確認下さい!バスト:約82身丈:92 肩紐上から裾までウェスト:約67ヒップ:約87※1枚仕立、伸縮性あり、後ろファスナー、後ろスリットすべて平置きサイズで測っております。素人採寸ですので若干の差はご了承ください。商品状態普通に綺麗です、着用回数も多くないように感じます、ステッチや切りっぱなし部分ほつれ感感じますがデザインです、神経質な方はご遠慮下さい。特に目立つような大きな傷や汚れや酷い毛羽立ち使用感はありませんがあくまで人手に渡ったused商品になりますのでご理解頂ける方でお願い致します。保管しわ有り出品時に検品しておりますが瑕疵を見落としている場合もございますのでそれを含めご承知頂ける方のみご購入ください保管しわは有ります、完璧を求める方や神経質な方は絶対ご遠慮下さい!#パーティドレス #結婚式 #美ラインワンピース 二次会#海外旅行#キャバクラ#ラウンジ#パパ活#ギャラ飲み#背中開きワンピース#Y2Kファッション#ブラックピンク#韓国ファッション#ボディコンワンピース#バンテージワンピース#90年代アズディンアライア、ドルチェ&ガッバーナ、エルベレジェが好きな方におすすめです!✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨他にもレディースアパレル商品多数出品しております♡°˖#麗ワンピース 是非ご覧ください(o・ω・o)✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨

